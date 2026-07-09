¡Alerta en Álvaro Obregón! Se desploma barda que divide río de las casas y vecinos temen por su patrimonio

¡Vecinos en alerta! Se registró la caída de una barda que divide el cause de un río de las casas ubicadas en la colonia Dos Ríos, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, habitantes de la zona aseguran que el problema lleva atormentándolos más de dos años.

Habitantes aseguran que ya han denunciado el problema con las autoridades; sin embargo, no se ha hecho nada al respecto.

"Esto tiene más de tres años": Lluvias en CD;X aceleran el colapso de la barda en la Álvaro Obregón

A pesar de que el problema de la barda lleva algunos años, las fuertes lluvias que han azotado a la Ciudad de México (CDMX) en los últimos días, provocaron el desplome de muro en las calles Bibieca, de la colonia Dos Ríos, en la Álvaro Obregón.

El agua ha arrastrado una gran parte de la tierra por debajo de la calle, por lo que las y los vecinos temen que esta se destruya.

Afortunadamente, el derrumbe de la barda no dejó personas heridas; sin embargo, habitantes de la zona temen que el problema de la barda se agudice, ya que podría avanzara hasta sus casas.

"Esto no fue de lo de anoche (...) Esto tiene más de tres años que se reportó porque inició por una parte, pero ahora las lluvias de esta temporada, han ido acabando con la caída del muro", explicó Ramiro, un vecino afectado.

Vecinos cierran la calle con costales para evitar una tragedia en Álvaro Obregón

Con el objetivo de evitar un accidente o riesgo mayor, vecinos de la colonia Dos Ríos cerraron la vialidad de la zona con ayuda de algunos costales para evitar el paso de vehículos.

"Ese es el problema fuerte que tenemos y pedimos que que pues ya nos pongan atención porque esto no es de ayer", contó Ramiro, vecino afectado, para una entrevista con Azteca Noticias.

¿Qué han dicho las autoridades tras el derrumbe de la barda en Álvaro Obregón?

Hasta el momento, las autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón no han dado una declaración respecto al tema, por lo que se desconoce si pronto tomarán cartas en el asunto para resolver este grave problema que afecta a las y los vecinos de la colonia Dos Ríos.