Calles cerradas en CDMX: Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este jueves 9 de julio 2026
¿Caos vial en la capital del país? Estas son las calles afectadas, vialidades cerradas por las marchas, manifestaciones y bloqueos de este jueves; rutas alternas.
¡Toma precauciones! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 9 de julio 2026.
¿Qué pasa en la CDMX? Calles cerradas por las marchas y bloqueos de este jueves
Continúa cerrada la circulación en Bucareli; alternativas viales
Manifestantes continúan con el cierre de circulación en calles de Bucareli entre Atenas y General Prim; hay carpas y botes bloqueando el acceso.
Estas son las alternativas viales por el cierre de Bucareli: Balderas.
07:57 #PrecauciónVial | Recuerda continúa cerrada la vialidad de Bucareli entre Atenas y General Prim, por manifestantes. #AlternativaVial | Balderas. pic.twitter.com/BPaN2JzPNh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026
Encharcamiento bajo puente de Chapultepec
Se registra un encharcamiento en el bajo puente de la Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes con dirección al Oriente, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Av. Álvaro Obregón.
07:42 #PrecauciónVial | Se registra encharcamiento en el bajo puente de Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes con dirección al Oriente, alcaldía Cuauhtémoc. @SEGIAGUA. #AlternativaVial Av. Álvaro Obregón. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/xaP9yraFis— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026
Encharcamiento en Av. Insurgentes; afectaciones y rutas alternas
Las intensas lluvias en CDMX provocaron encharcamientos en Av. Insurgentes con dirección al Sur, a la altura de Circuito Interior; toma precauciones.
Estas son las alternativas viales por las inundaciones en Insurgentes: Eje 1 Norte.
06:10 #PrecauciónVial | Encharcamiento en Av. Insurgentes con dirección al Sur a la altura de Circuito Interior @SEGIAGUA. #AlternativaVial Eje 1 Oriente. #Tlaloque2026 pic.twitter.com/GRkImjTHQV— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026
Implementan 'modo reversible' en Circuito Interior
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior este jueves, desde La Raza hasta Laibnitz; la medida termina alrededor de las 9:00 horas; se recomienda manejar con cuidado.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/x2ckFzxoLi— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 9, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves en CDMX?
¡Qué no te multen! El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 9, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 9 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/l2NWpS3mFO