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Calles cerradas en CDMX: Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos de este jueves 9 de julio 2026

¿Caos vial en la capital del país? Estas son las calles afectadas, vialidades cerradas por las marchas, manifestaciones y bloqueos de este jueves; rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 9 de julio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales este jueves; rutas alternas
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este jueves?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Iván Ramírez, Fernanda Benítez

¡Toma precauciones! Las marchas, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 9 de julio 2026.

¿Qué pasa en la CDMX? Calles cerradas por las marchas y bloqueos de este jueves

Continúa cerrada la circulación en Bucareli; alternativas viales

Manifestantes continúan con el cierre de circulación en calles de Bucareli entre Atenas y General Prim; hay carpas y botes bloqueando el acceso.

Estas son las alternativas viales por el cierre de Bucareli: Balderas.

Encharcamiento bajo puente de Chapultepec

Se registra un encharcamiento en el bajo puente de la Av. Chapultepec a la altura de Av. Insurgentes con dirección al Oriente, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Av. Álvaro Obregón.

Encharcamiento en Av. Insurgentes; afectaciones y rutas alternas

Las intensas lluvias en CDMX provocaron encharcamientos en Av. Insurgentes con dirección al Sur, a la altura de Circuito Interior; toma precauciones.

Estas son las alternativas viales por las inundaciones en Insurgentes: Eje 1 Norte.

Implementan 'modo reversible' en Circuito Interior

Se implementa el modo reversible en Circuito Interior este jueves, desde La Raza hasta Laibnitz; la medida termina alrededor de las 9:00 horas; se recomienda manejar con cuidado.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves en CDMX?

¡Qué no te multen! El Hoy No Circula para este jueves aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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