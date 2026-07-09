Reporte de incidencias en el Metro CDMX: Minuto a minuto de la red hoy 9 de julio
¿Sabes cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy jueves? Consulta con nosotros el seguimiento en vivo a las incidencias en el servicio.
Antes de salir de casa, consulta el reporte EN VIVO sobre el avance de trenes en el Metro CDMX. En Azteca Noticias te compartimos el seguimiento minuto a minuto del servicio para que puedas planear tu recorrido y evitar contratiempos este jueves 9 de julio de 2026.
Reporte de incidencias en el Metro CDMX: Minuto a minuto de la red hoy 9 de julio
Retrasos en Línea A
Usuarios reportan retraso en el avance de trenes en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.
Qué pasa en la línea A, ahora por qué va lento el servicio???— Mor3 (@aalmaguerf) July 9, 2026