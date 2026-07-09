Caos por lluvias en la CDMX: Inundación en Gran Canal llega al metro de altura, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, las corporaciones capitalinas lidiaron con las graves secuelas y estragos provocados por el fuerte diluvio que azotó a la capital. El balance de la tormenta dejó vialidades completamente inundadas, el cierre de avenidas principales para evitar autos atrapados, severos encharcamientos en arterias clave, decenas de árboles caídos sobre vehículos estacionados y un aparatoso accidente vial.

Gran Canal y Circuito Interior bajo el agua: Cierran vialidades por inundaciones en la GAM

Las intensas precipitaciones pluviales registradas durante la tarde y noche del miércoles provocaron inundaciones críticas en la alcaldía Gustavo A. Madero. La afectación más severa persiste sobre la avenida Gran Canal del Desagüe, donde el nivel del agua alcanzó de manera alarmante hasta un metro de altura durante el pico de la tormenta.

Aunque la disminución de la lluvia permitió que el nivel del líquido bajara de forma considerable durante la madrugada, las autoridades determinaron mantener cerrada la vialidad para prevenir que los automovilistas queden atrapados. El bloqueo preventivo se mantiene desde el Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo hasta la avenida Río de los Remedios, lo que ha generado desvíos viales.

Tras el fuerte aguacero de anoche, persisten afectaciones viales en la CDMX.



El mayor encharcamiento se registra en Circuito Interior, a la altura de Eduardo Molina, donde solo un carril permanece abierto. En Insurgentes y Periférico la circulación fluye con normalidad.… pic.twitter.com/7FQcDBFug9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Aunado a esto, un severo encharcamiento sobre los carriles de Circuito Interior, a la altura de la calle Norte 94 en la colonia Nueva Tenochtitlán, continúa dificultando severamente el avance de los vehículos que intentan dirigirse hacia la avenida de los Insurgentes.

Reportan decenas de árboles caídos tras tormenta; aplastan autos en la Roma e Insurgentes San Borja

El viento y la acumulación de humedad por el diluvio colapsaron las estructuras de múltiples árboles en demarcaciones céntricas. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Jefe Vulcano Cova, el Heroico Cuerpo de Bomberos atendió un total de 18 árboles caídos en diferentes puntos de la capital mexicana a causa del temporal.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



La intensa lluvia volvió a poner en jaque a la CDMX con inundaciones, encharcamientos, tráfico y la caída de árboles.



En Gran Canal el agua alcanzó hasta un metro de altura, obligando al cierre de la vialidad. Autoridades alertan que las lluvias… pic.twitter.com/ewOsyeVZ1R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Uno de los incidentes más aparatosos ocurrió en la colonia Roma Norte, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc, donde un ejemplar de aproximadamente 15 metros de altura se desplomó sobre la calle Oaxaca. Las pesadas ramas impactaron de forma directa contra dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados. Al mismo tiempo, en la alcaldía Benito Juárez, un árbol de más de 20 metros de alto colapsó sobre la calle Porfirio Díaz, en la colonia Insurgentes San Borja, destruyendo el parabrisas y una ventana lateral de una camioneta. En ninguno de los casos se registraron personas lesionadas debido a que las unidades se encontraban vacías.

Tráiler provoca fuerte choque en la colonia Obrera y el chofer se da a la fuga

A las afectaciones por el clima se sumó un fuerte accidente vial en el cruce de las calles Diagonal 20 de Noviembre e Isabel la Católica, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Los hechos ocurrieron cuando, presuntamente, el conductor de un tráiler no respetó la luz roja del semáforo, impactando de forma violenta a otro vehículo.

A pesar de la magnitud de la colisión, los cuerpos de rescate que acudieron al sitio confirmaron que no hubo personas heridas. El operador de la unidad de carga pesada aprovechó la confusión del momento para darse a la fuga con rumbo desconocido, dejando el desastre en el lugar. Las autoridades capitalinas ya revisan las cámaras del C5 para rastrear su ruta de escape y exigir que responda por los daños materiales ocasionados.

