Inicia el Servicio Militar obligatorio en agosto 2026; ellos son los mexicanos que podrán pedir el aplazamiento para liberar su cartilla

El cumplimiento del Servicio Militar Nacional sigue siendo una obligación civil fundamental para los jóvenes en México. De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente del país, el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los ciudadanos mexicanos, ya sea por nacimiento o naturalización. Aunque el alistamiento y sorteo se realizan de forma regular durante el segundo semestre del año en que se cumplen los 18 años para iniciar formalmente las actividades el primero de enero del año siguiente, existen escenarios específicos contemplados por la ley donde se permite postergar este deber.

La legislación mexicana prevé que, bajo ciertas condiciones de fuerza mayor o situaciones particulares de desarrollo profesional y familiar, las autoridades militares otorguen prórrogas temporales para la incorporación al activo y aquí te contamos cuáles son.

¿Quiénes pueden solicitar el aplazamiento del Servicio Militar obligatorio?

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley del Servicio Militar vigente en México, la Secretaría de la Defensa Nacional contempla prórrogas temporales para el cumplimiento de esta obligación constitucional. Las causales específicas por las que se puede conceder legítimamente el aplazamiento de la incorporación al activo son las siguientes:



Estudiantes: Aquellos jóvenes que se encuentren cursando estudios profesionales o técnicos podrán aplazar su servicio por el tiempo que sea necesario, de acuerdo con los planes de estudio que exijan las leyes de instrucción. La Defensa tiene la facultad de extender este plazo si, por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, el alumno no concluye en el periodo estipulado.

Aquellos jóvenes que se encuentren cursando podrán aplazar su servicio por el tiempo que sea necesario, de acuerdo con los planes de estudio que exijan las leyes de instrucción. La Defensa tiene la facultad de extender este plazo si, por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, el alumno no concluye en el periodo estipulado. Sostén de familia: Los ciudadanos que demuestren ser el principal sustento económico de su hogar pueden solicitar una prórroga durante los cinco años posteriores a la edad de enrolamiento. En caso de dejar de cumplir con esta condición antes de que concluya dicho lapso, deberán incorporarse de inmediato al servicio activo.

Los ciudadanos que demuestren ser el principal sustento económico de su hogar pueden solicitar una prórroga durante los cinco años posteriores a la edad de enrolamiento. En caso de dejar de cumplir con esta condición antes de que concluya dicho lapso, deberán incorporarse de inmediato al servicio activo. Residentes en el extranjero: Los ciudadanos mexicanos

Los Personas bajo procesos penales: Aquellos jóvenes que se encuentren formalmente procesados o compurgando una condena penal durante el año específico en el que cumplan los 18 años de edad verán aplazado su ingreso

La juventud al servicio de México.



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional invitan a los jóvenes mexicanos a formar parte del Servicio Militar Nacional encuadrado en los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.



Próxima etapa de adiestramiento: •… pic.twitter.com/6SzLCQ4X0H — @Defensamx (@Defensamx1) July 8, 2026

Obligaciones de registro y sanciones aplicables

Es importante destacar que el hecho de calificar para un aplazamiento no exime a los jóvenes de la obligación de presentarse a los trámites iniciales. Todos los mexicanos en edad militar tienen el mandato de inscribirse formalmente ante las Juntas Municipales de Reclutamiento o en las oficinas consulares en el extranjero en los periodos establecidos por las autoridades de defensa.

El incumplimiento o el intento doloso de evadir estas obligaciones de registro y sorteo conllevan repercusiones jurídicas. Intentar eludir la inscripción, faltar sin justificación a las comparecencias obligatorias o valerse de medios fraudulentos para conseguir excepciones del servicio militar se consigna ante los tribunales federales, con sanciones que van desde un mes hasta un año de prisión para los infractores.