Medio Maratón de la CDMX 2026: Fecha, horario y la lista completa de calles cerradas

El Medio Maratón de la Ciudad de México, CDMX, está mucho más cerca y si vas a hacer algún plan ese día debes de tener en cuenta los cierres viales, la fecha, el horario y cuánto duraría, más o menos, para que no tengas problema y te quedes en el tránsito.

¿Cómo estará la organización para el día en que se correrán los 21 kilómetros en la capital del país?

🏃🏽‍♂️💨 ¡A correr por la capital! El domingo 12 de julio se llevará a cabo el Medio Maratón CDMX 2026 con una ruta completamente renovada. Conoce el circuito inédito 👇🏻



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¿Quiénes van a participar en el Medio Maratón de la CDMX?

De acuerdo a la información ya dicha por autoridades, habrá inscripciones para personas que se encuentran en tierrras nacionales y para los que viajarán de otros países para correrlo.

Son alrededor de 30 mil corredores los que participarán en la carrera de los 21 kilómetros que están mezclados en rama femenil y varonil.

Además de las ramas, también hay categorías, las cuales son:

Libre: 18- 34 años

Master: 35- 39 años

Veteranos: 40 a 44 años

Veteranos II: 45- 49 años

Veteranos III: 50- 54 años

Veteranos IV: 55- 59 años

Veteranos V: 60- 64 años

Veteranos VI: 65 y más

Personas con discapacidad motriz: En este caso, deben ir en silla de ruedas.

Personas con discapacidad visual

¿Hace cuánto se hace el Medio Maratón?

Este evento deportivo comenzó a celebrarse en el año 2007 y se hacía en conjunto con el Maratón, carrera de 42 kilómetros. Este 2026 será su edición número 19 y será separado del Maratón, pues este será el día 30 de agosto de este mismo año.

Calles cerradas por el Medio Maratón

La ruta ya está establecida y las calles afectadas POR ORDEN son:



Paseo de la Reforma (Primer tramo): Todo cerrado desde El Caballito e Insurgentes, pasando por el Monumento a la Revolución, el Ángel y la Diana Cazadora hasta llegar a la Torre Mayor.

Calles internas de la 1ra Sección de Chapultepec: Las avenidas que entran al bosque después de la Torre Mayor.

Paseo de la Reforma (Segundo tramo): Los carriles que suben hacia el Auditorio Nacional, Campo Marte y hasta llegar a la altura de Palmas.

Montes Apalaches: La calle arriba en las Lomas que usan para dar la vuelta.

Avenida Joaquín Clausell: Ya bajando en la 2da Sección de Chapultepec.

Avenida José María Velasco: El circuito que pasa por los lagos de la 2da Sección.

Avenida Toluca: La calle que usan para salir de la segunda sección.

Paseo de la Milla: El tramo con adoquín dentro de la 1ra Sección de Chapultepec.

Paseo de la Reforma (Tramo final): El regreso por los carriles centrales directo a la meta en el Ángel de la Independencia.

¡Atención #CDMX! 🏃‍♂️🚨 Este domingo se realizará el Medio Maratón CDMX 2026 y habrá cierres de calles, modificaciones viales y cambios en el horario del transporte público



🚇 Si vas a correr o tienes que moverte por la ciudad, toma precauciones, anticipa tu llegada y planea tu… pic.twitter.com/ofaLfu3XRx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

¿A qué hora empieza el Medio Maratón, a qué hora termina y cuándo es?

El Medio Maratón de la CDMX se llevará a cabo el día domingo 12 de julio en calles de la capital. El horario de inicio será a las 5:50 de la madrugada y terminará 3 horas después, es decir, la culimnación será alrededor de las 8:50 de la mañana.

Ten en cuenta que también habrá afectaciones en el transporte público.