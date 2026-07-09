¡CDMX amanece bajo el agua! Severo encharcamiento colapsa tráfico en Circuito Interior; rutas alternas

¡Caos vial en la capital del país! Las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de México (CDMX) la noche del pasado miércoles, provocaron un severo encharcamiento en el bajo puente de Eduardo Molina en Circuito Interior; se reporta tráfico intenso en la zona afectada.

Caos en Circuito Interior: Reducción de carriles en Eduardo Molina por encharcamientos

El intenso encharcamiento provocó el cierre de dos carriles, dejando únicamente un pequeño espacio para avanzar en dirección al Aeropuerto hacia La Raza; se recomienda a las y los automovilistas manejar con precaución.

Debido al cierre de carriles y el agua estancada en la zona, el lugar se han generado largas filas de vehículos, además de que el avance va a vuelta de rueda.

Al parecer, elementos de bomberos ya se encuentran en la zona inundada para realizar los trabajos necesarios y liberar la zona del agua estancada; esto podría tomar varias algunas horas de la mañana de este jueves 9 de julio 2026.

⚠️🌧️ ¡Saca el paraguas! Juana Díaz, previsora del Servicio Meteorológico Nacional (@conagua_clima), señala que los canales de baja presión y las ondas tropicales 16 y 17 traerán lluvias a gran parte de México



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Alternativas viales por las inundaciones en Circuito Interior

¡No entres en pánico! Si circulas por Circuito Interior, específicamente por el bajo puente Eduardo Molina, te recomendamos tomar las siguientes alternativas viales para evitar los encharcamientos y el tráfico en la zona:



Utilizar los carriles laterales o evitar la zona.

Calles de CDMX afectadas por inundaciones y encharcamientos de este jueves

Un fuerte encharcamiento afecta la incorporación de Periférico hacia Paseo de la Reforma, donde al menos tres vehículos y una motocicleta quedaron varados por la profundidad del agua.

Los encharcamientos han provocado una fila kilométrica de automovilistas; estas son las alternativas viales:



Continúa por Periférico hasta avenida de Las Palmas e ingresa a Reforma por la parte posterior.

Inundaciones en la GAM: Luvias dejan encharcamiento en Gran Canal

Además de Circuito Interior, las fuertes lluvias provocaron afectaciones en la Av. Gran Canal, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). En la zona se reportaron encharcamientos; el nivel del agua alcanzó hasta un metro de alto; sin embargo, debido a la disminución de la precipitación el agua bajo considerablemente.

Los encharcamiento en la GAM provocaron el cierre de la vialidad la noche del pasado miércoles, esto para evitar que los autos se quedaran atrapados.

¿Qué hacer antes de una posible inundación por fuertes lluvias mientras viajas en tu auto?

Cuando se conduce bajo condiciones de lluvia intensa, los riesgos aumentan significativamente; por eso, autoridades como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes recomiendan revisar el estado de llantas, frenos y amortiguadores antes de salir, verificar que los limpiaparabrisas estén en condiciones óptimas y reducir la velocidad, aumentando la distancia respecto a otros vehículos, ya que el pavimento mojado incrementa los tiempos de frenado y disminuye la visibilidad.