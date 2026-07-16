Un mes después sigue hospitalizada Sandra, víctima de ataque con ácido en Celaya; presunta responsable ya está detenida

Sandra, la joven que recibió una agresión con ácido hace un mes en la colonia Bosques de la Alameda de Celaya, Guanajuato, continúa hospitalizada en el Hospital de Cuidados Críticos del municipio de Salamanca.

Estado de salud de Sandra tras agresión con ácido en Celaya

María Isabel, madre de Sandra, relató a Azteca Noticias que hasta ahora le han practicado tres cirugías y pronto comenzarán intervenciones para colocar injertos.

Según la madre, aún no identifican el tipo de sustancia que le arrojaron a Sandra. Las quemaduras afectan principalmente su cabeza y hombros, y también le provocaron daños en la garganta y las vías respiratorias. María Isabel agregó que Sandra habla, pero se cansa y lo hace muy bajito.

¿Qué se sabe sobre la detención de la presunta agresora?

Fuentes dentro de la Fiscalía estatal confirmaron que la presunta responsable ha sido detenida y bajo proceso judicial. Las autoridades ministeriales prevén ofrecer mayor información sobre la identidad de la imputada y el avance del proceso en las próximas semanas. Las mismas indagatorias preliminares descartan, por ahora, que se trate de un hecho aislado; los primeros elementos apuntan a que el ataque fue dirigido a Sandra.

Familiares y allegados piden a los legisladores locales que se tipifiquen y castiguen con rigor este tipo de agresiones químicas, como ya ocurre en otros estados. María Isabel hizo un llamado para que exista una ley que sancione estos ataques.

“Para que se les castigue conforme a esa ley, o sea que se tipifique como en otros estados ya lo han hecho”, sostuvo la madre.

