Megaoperativo en Cuajimalpa: Cacería del Ejército y la Marina contra la célula de la Unión Tepito

En una operación de gran magnitud, coordinada entre fuerzas federales y de la Ciudad de México, que incluyó la participación del Ejército y la Marina, fue desarticulada una célula delictiva de “La Unión Tepito” que operaba en la alcaldía Cuajimalpa.

Durante la acción, fueron detenidas cinco personas, entre ellas Rogelio, alias “Rojo”, identificado como el cuñado y principal colaborador del líder de este grupo, un sujeto apodado “El Lobo”.

A través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) se conoció que la captura fue a través de dos cateos simultáneos, donde las autoridades aseguraron cerca de mil dosis de distintas drogas y desmantelaron dos puntos que presuntamente eran utilizados para el almacenamiento de narcóticos.

Elementos del Ejército y policías de la CDMX capturaron en cateos a cinco presuntos integrantes de una célula de la #UniónTepito, que operaba en la alcaldía #Cuajimalpa, que es liderada por un sujeto apodado “Lobo”.



Fue detenido su cuñado y supuesto colaborador principal… pic.twitter.com/e0hJdx32r2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 16, 2025

¿Cómo fue el operativo en Cuajimalpa contra la Unión Tepito?

Resultado de trabajos de inteligencia, personal de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) identificó dos inmuebles en Cuajimalpa como centros de operación de esta célula criminal. Con las órdenes de cateo liberadas por un Juez de Control, se desplegó el operativo conjunto.



En una casa de la calle Atliburros fueron detenidos dos hombres de 25 y 31 años. Segundo Inmueble (Col. Cuajimalpa): De manera simultánea, en la calle Ocampo, fueron detenidos dos hombres de 25 y 27 años, y una mujer de 48 años, identificada como María Judith.

Identifican célula del “Rojo” de la Unión Tepito junto 900 dosis de droga

Los cinco detenidos fueron identificados como Rogelio “Rojo”, Erick David, Alexis, Rodrigo y María Judith. En total, se aseguraron casi mil dosis de narcóticos, desglosados de la siguiente manera:



Resultado de trabajos de investigación y en seguimiento a diversas indagatorias por la venta y distribución de narcóticos, en @cuajimalpa_gob, compañeros de @SSC_CDMX, con apoyo de personal de la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX ejecutaron dos órdenes de cateo.… pic.twitter.com/grP2tujtb1 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 16, 2025

La captura de “Rojo” es considerada un golpe relevante, ya que las investigaciones lo señalan como el principal colaborador y cuñado del líder de la célula, “El Lobo”, quien es el objetivo principal de las autoridades en esa demarcación.

Los cinco detenidos, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial, tras el operativo en el que, en total, participaron efectivos de Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).