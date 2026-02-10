Justicia para Vanessa: detienen a presunto feminicida de dentista en Chimalhuacán

Elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán detuvieron a Luis Alberto “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de una joven dentista, ocurrido el pasado 26 de enero de 2026 en el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con reportes preliminares, el sujeto habría asesinado a la víctima al interior de su consultorio, ubicado en el barrio Tlatelco, en el municipio mexiquense.

¿Quién era Vanessa Maricruz Trejo?

La víctima fue identificada como Vanessa Maricruz Trejo Ramos, de 30 años de edad, quien se había graduado como médica cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su cuerpo fue localizado dentro de su propio consultorio, situado en la Avenida del Peñón, frente a la estación del Mexibús Las Flores, con visibles huellas de violencia.

Familiares de la joven reportaron su desaparición luego de que ese día saliera de su casa, como cualquier otro día, para cumplir con su jornada laboral. Pero horas más tarde, le quitaron la vida.

En redes sociales la describieron como una joven muy valiente, "que siempre luchó por sus sueños, siempre tuvo grandes ideales y los estaba logrando con mucho esfuerzo y dedicación". Finalmente, a casi tres semanas del crimen, la justicia llegó.

Investigado por feminicidio, robo y violencia de género

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que Luis Alberto “N” es investigado por su probable participación en el delito de feminicidio, así como por robo y violencia de género. E

El detenido fue presentado ante el Ministerio Público, donde continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad y esclarecer completamente los hechos.