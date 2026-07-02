Caos en CDMX: Árbol gigantesco se desprende de la raíz y cae en calles de la GAM; un auto resultó afectado

¡Alerta en la CDMX! En las primeras horas de este 2 de julio 2026, se reportó la caída de un enorme árbol tras desprenderse de su raíz, en el cruce de Acueducto Guadalupe y De los Acantilados, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en calles de la Ciudad de México.

El desplome del arbusto provocó daños a un automóvil que se encontraba en la zona de los hechos.

Trabajos de limpieza continúan tras caída de árbol en la GAM

Elementos de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudieron al lugar de la caída del árbol para comenzar con los trabajos de limpieza y retirar lo que dejó el enorme arbusto en las calles de la GAM; buscan evitar riesgos para la población.

Por su parte, personal de la alcaldía, acudieron a la zona para apoyar con las maniobras correspondientes y lograr liberar la vialidad lo antes posible.

En el lugar aún hay hojas, pedazos de tronco y algunas ramas tiradas. Las labores de limpieza continúan en la zona.

¿Qué provocó la caída del árbol en la GAM? Reportan un auto afectado

Según los primeros informes, la caída del enorme árbol en la GAM no dejó personas lesionada; sin embargo, el incidente provocó algunos daños materiales en un vehículo que se encontraba en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron más información sobre el desplome del arbusto, por lo que no se sabe si fue provocado por las- fuertes lluvias en CDMX o únicamente se trató del peso del árbol.

Se desconoce si el dueño de la unidad afectada fue notificado del problema por las autoridades capitalinas.

El día de ayer, las calles de la Gustavo A. Madero fueron azotadas por fuertes lluvias.

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Por otro lado, en caso de contar con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.