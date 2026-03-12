Con apenas 15 años de edad, junto con un cómplice, un menor ideó un plan para extorsionar a un hombre en el municipio de Huixquilucan, en el Estado de México (Edomex).

Un operativo de la policía logró que ambos fueran detenidos, pero en la investigación de este caso, se reveló que los dos probables responsables amenazaron con matar a una víctima diciéndole que eran de La Familia Michoacana.

Víctima de extorsión fue obligada a contestar una llamada o lo matarían

El 27 de febrero pasado, las autoridades recibieron una denuncia sobre un caso de un intento de extorsión a un establecimiento ubicado en la colonia San Nicolás Tolentino de Toluca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), una persona ingresó al local y entregó un teléfono celular e indicó a la víctima que recibiría una llamada, pero lo amenazaron que si no contestaba, lo matarían en ese momento.

Extorsionadores en Edomex exigieron 3 millones de pesos a su víctima

El reporte de la policía señala que el dueño del establecimiento recibió una llamada en la que le exigieron tres millones de pesos; además, el 24 del mismo mes, recibió un mensaje con una foto de su establecimiento en el mismo teléfono.

Una vez que el caso llegó a la policía, los policías, junto con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), llevaron a cabo labores de investigación para detener a los extorsionadores.

La “seguridad” criminal del CJNG: Cobra cuotas de “protección” a comerciantes del Edomex

Policía ubicó auto usado por extorsionadores en Edomex

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, se estableció que un vehículo color rojo, el cual era manejado por un sujeto, habría participado en el intento de extorsión.

Los oficiales se desplegaron para encontrarlo y, luego de consultar información e imágenes del vehículo, pudieron captar su paso en diferentes puntos del Valle de Toluca.

Trampa de dinero permite captura de extorsionadores en Edomex

Para detener a los presuntos responsables, se les tendió una trampa y se planeó una falsa entrega de dinero y los detuvieron.

Al detectar el paso del vehículo sobre la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura de la colonia Santa Cruz Ayotuxco del municipio de Huixquilucan, comenzó una persecución para atraparlos.

Metros adelante se le marcó el alto a José “N”, de 33 años, y a un menor de 15 años, quienes perdieron el control y se impactaron en una cuneta. Ambos indicaron pertenecer a un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Al detectar el paso del vehículo sobre la autopista Toluca-Naucalpan, a la altura de la colonia Santa Cruz Ayotuxco del municipio de Huixquilucan, comenzó una persecución controlada y metros adelante se le marcó el alto a José “N” de 33 años y un menor de 15 años, quienes perdieron el control y se impactaron en una cuneta.

