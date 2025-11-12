Golpe al Cártel de Tláhuac: Megaoperativo desmantela la célula de “La Concha”

Un megaoperativo simultáneo en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, bastiones históricos del Cártel de Tláhuac, resultó en la desarticulación de una de sus principales células de narcomenudeo.

En la acción, coordinada por fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX), fueron detenidas 14 personas (ocho hombres y seis mujeres). El golpe más significativo fue la captura de Concepción "N", alias "La Concha", una mujer de 56 años identificada como la presunta líder de la célula, quien coordinaba la operación delictiva en la zona oriente de la capital.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), Pablo Vázquez. Informó que se ejecutaron cinco órdenes de cateo que resultaron en las 14 detenciones y el aseguramiento de más de mil 500 dosis de droga, casi 25 kilogramos de marihuana a granel, dos armas de fuego y cocaína.

Vázquez identificó a "Concha" como la presunta lideresa, "encargada de decidir los puntos de venta y distribución de narcóticos".

Resultado de trabajos de investigación para la identificación y detención de generadores de violencia, compañeros de SSC_CDMX ejecutaron 5 órdenes de cateo de manera simultánea en Alc_Iztapalapa y TlahuacRenace donde detuvieron a 14 personas, presuntos integrantes de una… — Pablo Vázquez Camacho, November 12, 2025

Fuerzas Armadas sorprenden con cinco cateos de madrugada en Iztapalapa y Tláhuac

La operación fue el resultado de trabajos de investigación y denuncias ciudadanas que identificaron varias bodegas y puntos de reunión de la célula criminal. El despliegue masivo incluyó a personal de la SSC CDMX, la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Marina (Semar), la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), quienes intervinieron cinco propiedades.

Cuatro de los cateos se realizaron en la alcaldía Iztapalapa. El primero ocurrió en la colonia Barrio San Miguel, donde fue capturada "La Concha" junto a dos hombres; en ese lugar se aseguraron 9.5 kilos de marihuana y dos armas de fuego. El segundo fue en la colonia Barrio San Antonio, donde cayeron dos mujeres y se decomisaron otros 10 kilogramos de marihuana.

Un tercer cateo en la colonia Valle de San Lorenzo (Iztapalapa) resultó en la detención de dos hombres y una mujer. El cuarto golpe en Iztapalapa fue en la Unidad Habitacional Gavilán, también en Barrio San Miguel, donde un hombre y una mujer fueron detenidos con 5 kilogramos de marihuana y cocaína.

El cateo en el bastión del Cártel de Tláhuac

El quinto cateo se ejecutó en el corazón del territorio del cártel, en la Doceava Cerrada de José Clemente Orozco, en la colonia Valle de San Lorenzo, alcaldía Tláhuac. En esta vivienda, las autoridades detuvieron a una mujer de 42 años y a tres hombres de 45, 27 y 18 años, asegurando más de 200 dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina.

¿Quién es "La Concha"? Presunta cabecilla con antecedentes

La investigación arrojó que la presunta líder, Concepción "N", la mujer de 56 años detenida en Iztapalapa, no era nueva en el mundo delictivo. Un cruce de información confirmó que la hoy detenida cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos por el delito de Robo calificado.

A pesar de estos antecedentes, "La Concha" operaba presuntamente como la cabecilla de esta célula, vinculada no solo al narcomenudeo sino a otros delitos de alto impacto en la zona oriente de la capital.

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, mientras que los cinco inmuebles utilizados como centros de operación quedaron sellados y bajo resguardo policial.