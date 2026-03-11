Renata Palmer fue asesinada en Edomex frente a su hija y juez niega investigar feminicidio

Renata Palmer fue asesinada en su casa en Atizapán, Estado de México (Edomex). Un hombre la agredió con un arma punzocortante estando su hija presente, pero la familia de la mujer acusa que un juez no quiere investigar el caso como un feminicidio.

El sujeto acusado de matarla es Rodolfo “N”, creador de contenido de finanzas conocido como “Wero Bisnero” o “El Güero Bisnero”. Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2025, pero acusan que el caso no se está juzgando con perspectiva de género.

Creador de contenido investigado conocía a la víctima

Renata era la madre de una niña de 2 años con 9 meses (edad que tenía la menor al momento del crimen). La mujer estudió en la Universidad Anáhuac y dedicó su vida profesional al mundo del marketing.

Fuentes de seguridad consultadas por Azteca Noticias comentaron que el hombre vivía en una planta baja y la víctima en el octavo piso, donde al parecer agredió a la mujer frente a una niña.

Policías municipales de Atizapán fueron alertados sobre el reporte de una mujer herida en el piso sobre avenida Bosque Esmeralda Oriente, en el fraccionamiento Loma Antigua, ubicado en la colonia Bosque Esmeralda.

Rodolfo “N”, quien se encontraba desnudo en la calle, fue detenido momentos antes por un elemento de seguridad privada del fraccionamiento.

El guardia relató a los policías municipales que encontró a dicho sujeto en el pasillo de la Torre 3, ensangrentado y corriendo con un cuchillo en la mano en dirección a su departamento en la planta baja del edificio.

El presunto agresor era amigo de Renata y la conocía desde hacía algún tiempo, pero el caso quedó registrado en la carpeta de investigación como homicidio calificado.

#Resultados.



Un Juez con sede en Tlalnepantla decretó la legalidad de la detención de Rodolfo “N”, alias “El Güero Bisnero” quien es investigado por su probable intervención en el delito de feminicidio, hecho registrado en el municipio de #AtizapanDeZaragoza de Zaragoza el… pic.twitter.com/3P0VCXBxPF — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 10, 2025

Caso Renata Palmer no es investigado como feminicidio en Edomex

Con meses después, Renata Mejía, mamá de la víctima, denunció que el caso continúa siendo investigado como homicidio.

De acuerdo con el artículo 281 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

“Estamos buscando justicia para mi hija Renata Palmer. Pedimos que el caso sea analizado y juzgado con perspectiva de género, ya que actualmente el caso se está juzgando como un homicidio y no como un feminicidio, que es lo que es”, expresó en entrevista con Azteca Noticias.

La mamá Renata explicó que el día que sucedieron los hechos, el caso fue tomado en la fiscalía de feminicidios en el penal Barrientos y la acusación el primer día fue por feminicidio, pero todo cambió.

“Estábamos en feminicidios y en la segunda audiencia la defensa solicitó una segunda audiencia y en esa segunda audiencia el juez reclasificó el delito, lo tipificó, lo vinculó como un homicidio en vez de como un feminicidio, que fue lo que la fiscal hizo en la acusación inicial.

“Y desde ahí para acá, nosotros estamos tratando de mostrar con nuestras pruebas que tenemos que sí es un feminicidio y que los jueces lo vuelvan a reclasificar el día que llegue la próxima audiencia, que lo vuelvan a reclasificar como debe de ser, como un feminicidio, y que se juzgue así porque fue una muerte violenta a una mujer en el Estado de México”, contó.

Dictan 170 años de cárcel para feminicidas de la niña Fátima, cinco años después: “Sí existen las penas máximas”

Esta fue la razón del juez para no investigar la muerte de Renata Palmer como feminicidio

De acuerdo con el testimonio de la madre de Renata Palmer, el juez argumentó que entre la víctima y Rodolfo “N”, alias “Wero Bisnero” o “El Güero Bisnero”, “solo existía una relación de vecinos”.

“Lo conocía, yo lo conocía, toda mi familia lo conocía y la familia del exesposo de mi hija lo conocía; lo conocíamos a él y a su familia desde hace varios años (…) Lo conocía porque yo lo vi en varias fiestas, en reuniones, incluso con los niños, también en fiestas infantiles.

“Mi hija, la verdad, no se esperaba jamás este ataque dentro de su propio domicilio de una persona que traicionó su confianza y le hizo esto. Realmente estamos sorprendidos, no sabemos por qué lo hizo”, manifestó.

A decir de la señora Renata Mejía, el juez desestimó que existía una relación de confianza, “que ellos eran amigos desde hace muchos años y él traicionó esa relación de confianza, haciendo lo que hizo, cometiendo el delito hacia mi hija”.

La ley señala que se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:



La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.



A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.



Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.



Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación.

El 28 de febrero de 2026, familiares y amigos de Rebata Palmer protestaron en el lugar donde acontecieron los hechos en la zona Esmeralda y cerraron la avenida Doctor Jorge Jiménez Cantú.

Confían en que la justicia les dé la razón y será hasta el próximo 9 de abril de 2026 para que se defina si el caso sí será investigado con perspectiva de género y bajo el delito de feminicidio.

“El imputado actualmente está callado, no habla, no dice cuál fue el motivo, por qué hizo lo que hizo, y nosotros estamos esperando en una etapa posterior para poder saber por qué realizó este acto en contra de mi hija”, expresó.