¡Otra vez! 7 Líneas del Metro presenta alta afluencia a esta hora

Continúa aplicándose el control de acceso y dosificación de pasajeros en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.

Para garantizar un flujo ordenado, el personal del Sistema de Transporte Colectivo está presente en andenes y accesos, coordinando el movimiento de personas y facilitando tanto el abordaje como el descenso de los trenes.

Recomendación:

Te sugerimos anticipar tu salida y planificar tu ruta con tiempo para evitar retrasos en tu trayecto.