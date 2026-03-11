tva (1).png
ÚLTIMA HORA

Se mantiene contigencia ambiental en CDMX y Edomex

¡Otra vez! 7 Líneas del Metro presenta alta afluencia a esta hora

Que el avance del Metro CDMX no afecte tus actividades cotidianas; Azteca Noticias trae para ti actualizaciones minuto a minuto para que no llegues tarde.

Avance del Metro CDMX
Evita contratyiempos y sigue nuestras actualizaciones en vivo sobre el avance del Metro CDMX.|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

¡No llegues tarde! Mantente actualizada y actualizado con el avance de las 12 Líneas del Metro CDMX para hoy 11 de marzo de 2026. Evita contratiempos en tu viaje.

Afluencia alta en Línea 9 y marcha lenta en Línea 6, así el avance del Metro CDMX

Afluencia alta en 7 Líneas

Continúa aplicándose el control de acceso y dosificación de pasajeros en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.

Para garantizar un flujo ordenado, el personal del Sistema de Transporte Colectivo está presente en andenes y accesos, coordinando el movimiento de personas y facilitando tanto el abordaje como el descenso de los trenes.

Recomendación:

Te sugerimos anticipar tu salida y planificar tu ruta con tiempo para evitar retrasos en tu trayecto.

Avance lento en Línea 9

Usuarios reportan el avance lento en la Línea 6 del Metro CDMX mientras que el sistema de transportye informó que se presenta alta afluencia en la Línea 9.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX

Notas