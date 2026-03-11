¡Otra vez! 7 Líneas del Metro presenta alta afluencia a esta hora
Que el avance del Metro CDMX no afecte tus actividades cotidianas; Azteca Noticias trae para ti actualizaciones minuto a minuto para que no llegues tarde.
¡No llegues tarde! Mantente actualizada y actualizado con el avance de las 12 Líneas del Metro CDMX para hoy 11 de marzo de 2026. Evita contratiempos en tu viaje.
Afluencia alta en Línea 9 y marcha lenta en Línea 6, así el avance del Metro CDMX
Afluencia alta en 7 Líneas
Continúa aplicándose el control de acceso y dosificación de pasajeros en las estaciones y terminales con mayor afluencia de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
Para garantizar un flujo ordenado, el personal del Sistema de Transporte Colectivo está presente en andenes y accesos, coordinando el movimiento de personas y facilitando tanto el abordaje como el descenso de los trenes.
Recomendación:
Te sugerimos anticipar tu salida y planificar tu ruta con tiempo para evitar retrasos en tu trayecto.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 11, 2026
Se mantiene la maniobra de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, A y B.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de… pic.twitter.com/7zCvf65JSG
Avance lento en Línea 9
Usuarios reportan el avance lento en la Línea 6 del Metro CDMX mientras que el sistema de transportye informó que se presenta alta afluencia en la Línea 9.
Y ahora línea 6 porque no avanza ? De que sirve que avance si se queda parada en la siguiente estación que avanza— Brenda Lemus ✨ (@BrendaDiana59) March 11, 2026