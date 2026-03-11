Alerta por fraudes en paquetes para el Mundial 2026: Hoteles, experiencias y boletos

A tres meses de que empiece el Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Cibernética de la Ciudad de México emitieron una alerta urgente sobre el incremento de fraudes digitales.

Más allá del fraude de boletos falsos informada hace unas semanas, ahora los ciberdelincuentes han comenzado a desplegar una red de estafas que ofrece supuestos paquetes turísticos, boletos y experiencias exclusivas, aprovechando la alta demanda en las ciudades sede como la capital del país.

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas detalló que estas ofertas circulan principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y anuncios en motores de búsqueda. El objetivo es atraer a aficionados con precios competitivos y beneficios que resultan ser inexistentes.

Recomendaciones para la compra de paquetes digitales durante la #CopaMundialFIFA2026. ⚽https://t.co/c5VAlHmDfd pic.twitter.com/b1XAhNSWIT — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 11, 2026

¿Cómo funciona la estafa con paquetes del Mundial? El modus operandi

La sofisticación de estas estafas radica en la creación de sitios web clonados que replican con exactitud el diseño, logotipos y textos de agencias de viaje reconocidas o portales oficiales. Estas páginas generan una falsa sensación de confianza para que el usuario adquiera "paquetes todo incluido" que prometen vuelos, hospedaje y entradas a los estadios.

Además de los portales, las autoridades identificaron la suplantación de identidad mediante perfiles falsos de supuestos asesores internacionales. Estos estafadores envían cotizaciones formales y contratos con apariencia legal, acompañados de folios de reservación apócrifos para presionar al comprador y forzar la transacción.

Pagos inmediatos: Las señales de alerta

Una característica fundamental de esta estafa es la urgencia. Los delincuentes solicitan pagos inmediatos bajo el argumento de "conservar beneficios" o "asegurar el lugar" ante la supuesta escasez de disponibilidad que un evento de esta magnitud genera.

Para dificultar el rastreo del dinero, los defraudadores suelen solicitar transferencias a cuentas personales, depósitos en efectivo o incluso criptomonedas. La Policía Cibernética advirtió que una vez realizado el pago bajo estos métodos, la recuperación de los fondos es prácticamente imposible debido a la falta de regulación y trazabilidad en dichas plataformas.

Guía de seguridad: ¿Cómo evitar estafas mundialistas?

Para proteger el patrimonio de la ciudadanía, la SSC emitió las siguientes recomendaciones de seguridad digital:



Canales oficiales: La única vía garantizada para la compra de entradas es el sitio oficial de la FIFA: www.fifa.com/tickets

La única vía garantizada para la compra de entradas es el sitio oficial de la FIFA: Verificación de dominios: Comprobar que las páginas de agencias de viajes cuenten con certificados de seguridad (el icono del candado en la barra de direcciones) y que el dominio sea auténtico.

Comprobar que las páginas de agencias de viajes cuenten con certificados de seguridad (el icono del candado en la barra de direcciones) y que el dominio sea auténtico. Desconfianza razonable: Evitar ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan una liquidación total de forma apresurada.

Evitar ofertas con precios excesivamente bajos o que exijan una liquidación total de forma apresurada. Métodos de pago: No realizar transferencias a cuentas de personas físicas ni compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación por WhatsApp o redes sociales.

En caso de detectar una página sospechosa o ser víctima de un cargo indebido, la ciudadanía puede reportar el hecho a través de la App Mi Policía, enviar un correo a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o llamar al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

