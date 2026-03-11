Misterio en Gustavo A. Madero: hallan cuerpos de pareja reportada como desaparecida dentro de una cisterna

Un macabro hallazgo sacudió a vecinos de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, luego de que los cuerpos de una pareja, reportada como desaparecida, fueran encontrados dentro de una cisterna en un predio donde operaban un pequeño negocio. Las víctimas fueron identificadas como Alejandro y Lilia, ambos de 62 años de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de febrero de 2026.

El descubrimiento ocurrió después de que habitantes de la calle Norte 70-A comenzaron a percibir un fuerte olor a descomposición proveniente del interior del inmueble, lo que generó preocupación entre los vecinos y llevó a solicitar la intervención de las autoridades. Elementos de Bomberos de la Ciudad de México y personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

¿Quiénes integraban la pareja encontrada en la cisterna?

De acuerdo con testimonios de vecinos, Alejandro y Lilia eran propietarios de un negocio de renta de andamios y hamacas, además de operar una lavandería en el mismo predio donde fueron encontrados. Habitantes del lugar señalaron que la pareja no vivía en la zona, sino que residía en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, y que todos los días se trasladaban a su establecimiento para trabajar.

Una vecina identificada como Cristina relató a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que la pareja llegaba diariamente en motocicleta para atender el negocio: “Han encontrado a dos cuerpos en una cisterna, un hombre y una mujer de sesenta y dos años que eran los dueños del negocio”, comentó la vecina.

¿Cómo se descubrió el macabro hallazgo en colonia Bondojito?

El descubrimiento ocurrió cuando vecinos comenzaron a notar un olor fuerte y desagradable que emanaba del predio desde hacía varios días. Ante la persistencia del olor, residentes del área decidieron dar aviso a la policía para que revisaran el lugar: “Emanaba un olor muy desagradable, muy desagradable… ya tenía días”, relató una vecina de la zona.

Al ingresar al inmueble, los equipos de emergencia localizaron los cuerpos dentro de una cisterna, donde se encontraban en avanzado estado de descomposición. Bomberos realizaron las maniobras necesarias para extraer los cuerpos, mientras que peritos de la Fiscalía capitalina iniciaron las diligencias correspondientes para recabar evidencia.

Investigación en curso para esclarecer lo ocurrido

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas de la muerte de la pareja, por lo que el caso permanece bajo investigación. Policías de investigación ya realizan entrevistas con vecinos, familiares y personas cercanas a las víctimas, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la pareja: “No se sabe si se ahogaron, si los mataron… no se sabe nada”, expresó una vecina.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar si se trató de un accidente, un crimen o alguna otra circunstancia. Mientras avanzan las indagatorias, el caso ha generado inquietud entre los vecinos de la zona, quienes ahora se preguntan: ¿qué ocurrió realmente con la pareja y cómo terminaron dentro de la cisterna de su propio negocio?