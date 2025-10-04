Logo InklusionSitio accesible
Cae el líder del “Tren de Aragua” en CDMX; “Nelson” sería autor intelectual de varios feminicidios

El Tren de Aragua, organización terrorista para EU, también es encargada de la explotación de mujeres en México; el líder en CDMX está acusado como presunto feminicida intelectual.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

Con información de: Silvia Otero

En un posible golpe contra el crimen organizado transnacional, fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias “Nelson”, identificado como el líder y principal operador en México de la peligrosa organización delictiva “Tren de Aragua”.

La acusación más grave en su contra es ser el autor intelectual y material de diversos feminicidios, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Junto a “Nelson”, de nacionalidad venezolana, fueron capturados dos de sus colaboradores más cercanos, también originarios de Venezuela: Lucas Alberto Vielma Rojas, su brazo derecho, y Marcos Gabriel Ortega Sotillo.

Captura clave contra el Tren de Aragua en México

La detención de “Nelson” y su célula es el resultado de extensos trabajos de investigación e inteligencia. Sobre ellos ya pesaban órdenes de aprehensión por los delitos de trata de personas y delincuencia organizada.

Además de la autoría de feminicidios, a este grupo se le relaciona con una amplia gama de crímenes de alto impacto, incluyendo:

  • Homicidio.
  • Secuestro.
  • Extorsión.
  • Venta de narcóticos.

La expansión del Tren de Aragua

La investigación reveló que la célula liderada por “Nelson” no operaba únicamente en la capital, sino que había extendido sus actividades criminales a un corredor estratégico en el centro del país. Su principal zona de influencia abarcaba:

  • Puebla.
  • Morelos.
  • Estado de México.
  • Diversas alcaldías de la CDMX.

¿Quiénes son los detenidos? La cúpula del Tren de Aragua en México

El operativo conjunto, en el que participaron la SSPC, DEFENSA, SEMAR, FGR, Guardia Nacional, SSC y la Fiscalía capitalina, logró desarticular a la cúpula de esta organización en el país:

  • Nelson Arturo Echezuria Alcántara, “Nelson” (29 años): Líder y principal operador en México.
  • Lucas Alberto Vielma Rojas (37 años): Identificado como su brazo derecho.
  • Marcos Gabriel Ortega Sotillo (36 años): Colaborador directo.

Los tres detenidos serán presentados ante la autoridad judicial correspondiente para que enfrenten los cargos por los que ya eran buscados, además de los que se acumulen por su presunta participación en otros delitos.

Cabe recordar que el Tren de Aragua, además de ser catalogados como organización terrorista para Estados Unidos, en México sería una de las principales organizaciones dedicadas a la explotación de mujeres, así como sus posibles feminicidios.

