Vinculan a proceso a ‘El Didier’ y ‘El Yulay’ por homicidio y ataque armado

Las autoridades judiciales de la capital mexicana han logrado un avance significativo en la impartición de justicia tras conseguir que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso contra dos individuos identificados como Ian, conocido bajo el pseudónimo de “El Didier”, y Oliver “N” , apodado “El Yulay”.

Enfrentarán juicio por homicidio calificado y tentativa de homicidio

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía de la Ciudad de México, ambos sujetos son señalados como presuntos colaboradores de la organización criminal denominada La Anti-Unión . Los cargos que se les imputan están relacionados directamente con los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, derivados de un violento suceso acontecido a finales del año pasado en la zona oriente de la metrópoli.

El trasfondo legal de este caso se remonta a un episodio de agresión armada ejecutado contra los ocupantes de un automóvil. Los hechos bajo investigación tuvieron lugar el día 29 de diciembre de 2025, en perímetros de la alcaldía Venustiano Carranza.

El ataque armado en diciembre dejó un muerto y una mujer herida en Venustiano Carranza

Durante dicho ataque con armas de fuego, la ofensiva contra la unidad motorizada resultó en consecuencias fatales, cobrando la vida de una persona del sexo masculino. Asimismo, el reporte oficial detalla que una mujer que acompañaba a la víctima sobrevivió a la agresión , aunque sufrió diversas lesiones provocadas por el impacto del atentado, motivo por el cual se configuró el delito de tentativa de homicidio.

Tras la valoración de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial determinó que existían fundamentos suficientes para procesar a “El Didier” y “El Yulay”.

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación judicial

Como medida cautelar necesaria para garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos de fuga o interferencia en el caso, se estableció que los imputados deberán permanecer bajo el régimen de prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso legal.

Esta resolución judicial busca esclarecer la participación de estos supuestos integrantes de la estructura criminal en los hechos de sangre mencionados y asegurar que el ataque perpetrado en la demarcación Venustiano Carranza no quede en la impunidad.

El proceso de investigación continuará su curso bajo los tiempos establecidos por la ley, mientras los señalados enfrentan el encierro preventivo. La resolución final dependerá de las diligencias complementarias que se realicen en los próximos meses para determinar la responsabilidad definitiva de Ian y Oliver en el fallecimiento del hombre y las heridas causadas a la mujer durante la jornada violenta del pasado diciembre.