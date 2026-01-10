Desarticulan red de extorsión en la CDMX; hay 3 detenidos: ¿Cómo operan estos grupos delictivos?

Como resultado de labores de inteligencia y la respuesta inmediata a una alerta ciudadana, integrantes de la policía capitalina lograron el arresto de tres individuos identificados como Josué, Johan y Milton, quienes son señalados por su probable participación en actividades de extorsión contra un locatario.

Detención de tres individuos por extorsión a un locatario en la CDMX

Durante el operativo, los uniformados consiguieron recuperar una suma de dinero en efectivo que presuntamente fue obtenida a través de estos actos ilegales. Los reportes indican que los capturados pertenecen a una organización delictiva que centra sus operaciones en el primer cuadro de la capital y ya han sido entregados a las autoridades ministeriales para dar seguimiento a su situación jurídica.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Josué "N", Johan "N" y Milton "N", probables responsables del delito de #Extorsión a un comerciante, y recuperaron dinero en… pic.twitter.com/vN6lHX7w4d — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 10, 2026

La captura se derivó de una denuncia directa realizada en la demarcación Venustiano Carranza. Mientras los agentes efectuaban labores de vigilancia y patrullaje preventivo enfocados en delitos graves en la región norte de la urbe, fueron interceptados por un ciudadano de treinta y siete años en la intersección de las calles Aluminio y Sorpresa, dentro de la colonia Felipe Ángeles.

Sujetos habrían exigido 56 mil pesos a víctima para poder trabajar

El denunciante explicó que los tres sujetos le habían exigido y quitado la cantidad de cincuenta y seis mil pesos para evitarle inconvenientes en su negocio y permitirle continuar con sus labores comerciales. Con la descripción física y de vestimenta proporcionada por la víctima, se inició una estrategia de localización inmediata.

Mediante el despliegue de un cerco tecnológico y una intervención táctica eficiente, se interceptó a los hombres de veinticuatro, veinticinco y veintiocho años de edad. Al realizarles la inspección correspondiente bajo las normas policiales, se les encontró una mochila de color rojo que resguardaba billetes de diversas denominaciones, sumando un total de cincuenta y seis mil novecientos diez pesos, además de tres dispositivos móviles de comunicación.

Recuperación de dinero en efectivo vinculado a actividades delictivas organizadas locales

Tras el señalamiento directo y el reconocimiento por parte de la víctima, los detenidos fueron informados sobre sus derechos constitucionales antes de ser trasladados.

Las indagatorias posteriores y el cruce de datos de inteligencia sugieren que estos individuos forman parte de una estructura criminal con un amplio espectro de actividades ilícitas que incluyen no solo la extorsión y el cobro de cuotas, sino también el tráfico de armamento, la distribución de sustancias prohibidas y homicidios en diversas zonas de la Ciudad de México.

Actualmente, el Ministerio Público integra la carpeta de investigación pertinente para deslindar responsabilidades y determinar el estatus legal de los involucrados, basándose en la evidencia recuperada y el testimonio del afectado.