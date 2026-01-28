Tragedia del Tren Interoceánico: Cae Ricardo “N”, jefe de despachadores, por muerte de 14 personas

Autoridades federales cumplimentaron la segunda captura oficial por la tragedia ferroviaria ocurrida a finales de 2025. Agentes de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ricardo "N", identificado como el jefe de despachadores del Tren Interoceánico.

Esta detención ocurre apenas un día después de la explicación oficial de la Fiscalía General de la República (FGR) y se suma a las investigaciones por el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, siniestro que cobró la vida de 14 personas y dejó a 97 heridos.

Previamente ya se había confirmado la detención de Felipe de Jesús , operador implicado en el trágico incidente, quien aparece como el primer capturado.

Lo detuvieron en Veracruz; juez de Chiapas lo reclama

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, la captura de Mendoza Cerón se efectuó la mañana de este martes 27 de enero de 2026, a las 07:29 horas, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

El detenido fue ubicado en la colonia Centro, específicamente en el cruce de las calles Salvador Díaz Mirón e Ignacio Allende. Según la descripción oficial, Ricardo Mendoza es un hombre de complexión delgada, de 1.70 metros de estatura, sin cabello, y como seña particular, posee un tatuaje en la espalda con la figura de un Ying Yang con un delfín.

Actualmente, se encuentra en traslado para ser puesto a disposición del Juez Federal del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con sede en Cintalapa, quien giró la orden de captura.

Van por uno más por tragedia del Tren Interoceánico: Faltan maquinista

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el accidente no fue una falla técnica, sino un error humano por exceso de velocidad (el tren iba a 65 km/h en una zona de 50 km/h). Por ello, se libraron órdenes de captura contra tres operadores clave por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

El estatus de los implicados es el siguiente:



Juan Felipe "N" (Operador): Ya detenido previamente.

Ya detenido previamente. Ricardo Mendoza Cerón (Jefe de Despachadores): Detenido en Veracruz.

Detenido en Veracruz. Emilio Erasmo Canteros Méndez (Maquinista): Aún cuenta con orden de aprehensión y es buscado por las autoridades.

Las investigaciones apuntan a que la negligencia en la operación y despacho de la unidad provocó que la locomotora saliera de las vías, desencadenando uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en el Istmo de Tehuantepec.

