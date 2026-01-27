FGR revela por qué se descarriló el Tren Interoceánico; van contra persona que lo operaba

La investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec el 28 de diciembre de 2025 ha arrojado resultados clave, que de acuerdo con las autoridades, se determinó por qué se registró este accidente.

Los hechos ocurrieron a la altura de Nizanda, Oaxaca, informó la Secretaría de Marina (Semar). El accidente ocurrió cuando la locomotora principal se salió de las vías. A bordo viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación.

“Iba muy fuerte”, sobreviviente al descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

¿Por qué se descarriló el Tren Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec?

El descarrilamiento se debió a que el ferrocarril iba a mayor velocidad de la permitida, de acuerdo con el informe inicial de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el momento del siniestro rodaba por las vías a 65 kilómetros por hora en lugar de los 45 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos de la caja negra.

FGR va contra operadores del Tren Interoceánico

No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren, lo que significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, dio a conocer la titular de la dependencia, Ernestina Godoy.

La Fiscalía General de la República ejercerá acción penal contra los operadores del Tren Interoceánico por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, aunque no se dieron a conocer nombres ni cargos.

La investigación continúa para determinar si además del exceso de velocidad, otros factores incidieron en el accidente que provocó la muerte de 14 personas y casi 100 heridos.