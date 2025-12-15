FBI detiene a 4 personas; planeaban atentado con bombas en fiesta de Año Nuevo en California

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció que detuvo a cuatro personas que estaban involucradas en un plan para detonar bombas durante las fiestas de Año Nuevo.

Cuatro detenidos: las identidades y el vínculo con el Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF)

Audrey Ilene Carroll, Dante Garfield, Zachary Aaron Page y Tina Lai son las cuatro personas aprehendidas y vinculadas con el Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF), organización que tiene una ideología antigobierno, asegura el Departamento de Estado.

“Los sujetos se identificaron como miembros de una rama radical del Frente de Liberación de la Isla Tortuga (TILF), un grupo extremista motivado por una ideología pro-palestina, contraria a las fuerzas del orden y antigubernamental”, señaló Kash Patel, director del FBI, en su perfil oficial de la red social X , antes conocida como Twitter.

Over the weekend, the @FBI disrupted a credible, imminent terrorist threat and arrested FOUR individuals connected to the Los Angeles area.



The subjects self-identified as members of a radical offshoot of the Turtle Island Liberation Front (TILF), an extremist group motivated by… pic.twitter.com/81NfM1Mvwi — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) December 15, 2025

El plan de coartadas: teléfonos desechables y películas en streaming para el atentado fallido

Una denuncia federal señala que tres integrantes de dicha organización colocarían mochilas con explosivos improvisados en edificios. Incluso el plan detallaba las precauciones de seguridad que debían tener los atacantes: uso de teléfonos desechables y reproducir películas largas en cuentas de streaming en casa, con el fin de que sirvan como coartada, asegura el Departamento de Justicia.

Los atacantes usarían una red de mensajería conocida como Signal para organizar el atentado. El grupo de conversación en dicha plataforma se llama “Orden del Loto Negro”.

Además, el 12 de diciembre de 2025, el grupo fue al desierto de Mojave, en California, para construir y probar los explosivos que emplearían.

Bombas simultáneas en año nuevo: el grupo de California no buscaba matar a personas

Las bombas que colocarían estaban programadas para explotar de forma simultánea el 31 de diciembre de 2025. La denuncia federal destaca que los cuatro detenidos no estaban intentando matar a personas y que si veían a gente alrededor de la zona de la bomba, tratarían de advertirles del riesgo.

Los cuatro detenidos comparecerán ante un tribunal federal la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 en Los Ángeles.

