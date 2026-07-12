Caen extorsionadores en CDMX: Detienen a dos personas que estafan a comerciantes; así era el modus operandi

En las primeras horas de este 12 de julio 2026, se reportó la detención y vinculación a proceso de dos personas por su probable participación en el delito de extorsión agravada a un comerciante en la Ciudad de México (CDMX); así era el modus operandi.

Miguel "N" y Angélica "N", habrían recibido depósitos bancarios derivados de amenazas mediante llamadas telefónicas en contra de un comerciante. La detención se llevó a cabo del 9 de julio 2026.

"El Diablo" y fotos de vigilancia: Así presionaban los extorsionadores a la víctima

Según las investigaciones, el 24 de enero 2025, la víctima recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como "El Diablo", quien habría exigido alrededor de 300 mil pesos como una supuesta "prueba de vida". Además, amenazó con atentar en contra de la integridad de los familiares del comerciante si no se entregaba el dinero.

Después de la llamada, el agresor envió algunas fotografías del establecimiento de la víctima para hacerle creer que lo tenía vigilado, dándole las instrucciones para poder realizar los depósitos bancarios correspondientes.

Ante la presión y las amenazas, el comerciante realizó dos transferencias por un total de 50 mil pesos.

El primer pago lo hizo a una cuenta a nombre de Angélica "N" con 5 mil pesos, mientras que el segundo fue realizado a Miguel "N" con 45 mil pesos.

Aprehendimos y obtuvimos la vinculación a proceso de Miguel “N” y Angélica “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada, en agravio de un comerciante.



Tras la denuncia presentada por la víctima, el agente del Ministerio Público coordinó actos de… pic.twitter.com/9kmRi9pC16 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 12, 2026

¿Qué pasara con Miguel "N" y Angélica "N"?

Después de más de un años de investigaciones, Miguel "N" y Angélica "N" fueron detenidos el pasado jueves 9 de julio 2026 y puestos a disposición de las autoridades judiciales.

En una audiencia celebrada el 10 de julio, la Fiscalía CDMX presentó los datos de prueba recabados, por lo que la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Miguel “N” y Angélica “N” por el delito de extorsión agravada. Asimismo, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.