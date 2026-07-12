¡La Roma en oscuridad total! Vecinos denuncian falta de iluminarias en las calles: temen ser asaltados

La noche del pasado 11 de julio 2025, se reportaron problemas de iluminación en calles de la colonia Roma, en la Ciudad de México (CDMX), por la falta de lámparas, principalmente en zonas donde se encuentran algunos hospitales y clínicas particulares.

"Sí hacen falta lámparas porque están muy oscuras las calles, pasa la gente en lo oscuro (...) La gente para con el temor", contó un vecino afectado, para los micrófonos de Azteca Noticias.

Delincuencia y falta de patrullaje: El peligro de caminar a oscuras en la Roma

Vecinos aseguran que al pasar por las calles de la colonia Roma corren el riesgo de ser asaltados o ser víctimas de la delincuencia, además, aseguran que la vigilancia por parte de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México es poca.

"La calle de Tepique falta, está muy oscura esa calle (...) Ahí falta alumbrado, no se ve bien porque no han podado ahí", compartió otro vecino afectado para los micrófonos de Azteca Noticias.

A los problemas de iluminación se suman los grandes árboles que se encuentran en la zona también bloquean la iluminación de las calles, lo que dificulta la visibilidad en la zona.

La falta de iluminación en esta zona es un riesgo latente para vecinos y visitantes en la colonia Roma.

Caos vial en Periférico Oriente: Socavón y baches ponchan llantas a la altura de Nezahualcóyotl

Las intensas lluvias dejaron al descubierto múltiples baches y un socavón sobre Periférico Oriente, a la altura de la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, detrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varios automovilistas que intentaron cruzar la zona sufrieron daños en sus vehículos, principalmente por ponchaduras de neumáticos.

Integrantes de la Ruta 69 de Nezahualcóyotl apoyaron con bombas para retirar el agua acumulada y también colaboraron para agilizar la circulación. La afectación provocó un severo congestionamiento vial durante varias horas en este punto del Periférico Oriente.