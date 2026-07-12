¿El Metro CDMX se detuvo? Sigue el estatus del servicio minuto a minuto hoy domingo
¿Qué pasa en la red del Metro CDMX hoy 12 de julio de 2026? Revisa el avance de trenes y toma previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo.
Antes de salir de casa, consulta el reporte EN VIVO y al minuto del avance de trenes en el Metro CDMX que presenta Azteca Noticias, para conocer el estado del servicio y planear tu traslado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 12 de julio de 2026.
¿El Metro CDMX se detuvo? Sigue el estatus del servicio minuto a minuto hoy domingo
¿Qué pasa en la Línea B?
Usuarios de la Línea B señalan que los trenes están detenidos en la estación Deportivo Oceanía.
Línea B parada en deportivo Oceanía, no mamen, ni en domingo el servicio es eficiente, pinche bola de inútiles— NefertitiC (@_honeyyyymoon_) July 12, 2026