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¿El Metro CDMX se detuvo? Sigue el estatus del servicio minuto a minuto hoy domingo

¿Qué pasa en la red del Metro CDMX hoy 12 de julio de 2026? Revisa el avance de trenes y toma previsiones al usar el Sistema de Transporte Colectivo.

Andén del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX?|X @adeloup.

Escrito por: César Contreras

Antes de salir de casa, consulta el reporte EN VIVO y al minuto del avance de trenes en el Metro CDMX que presenta Azteca Noticias, para conocer el estado del servicio y planear tu traslado en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 12 de julio de 2026.

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¿Qué pasa en la Línea B?

Usuarios de la Línea B señalan que los trenes están detenidos en la estación Deportivo Oceanía.

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