​Cablebús CDMX suspende servicio en sus líneas a partir del 13 de julio: fechas de cierre y rutas de RTP gratis

Si eres de los que normalmente utiliza el cablebús de la Ciudad de México (CDMX) para los traslados diarios, considera que a partir del lunes 13 de julio se suspenderán operaciones de manera escalonada en sus tres líneas. El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que el cierre se debe a la revisión anual de sus instalaciones.

De esta forma, los trabajos iniciarán el 13 de julio con la Línea 3 y continuarán en las Líneas 2 y 1 durante el mes de agosto. Para reducir las afectaciones a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) anunció que ofrecerá rutas de apoyo gratis.

Calendario de cierres: ¿Qué líneas del Cablebús CDMX cerrarán en julio 2026?

El mantenimiento anual se realizará por etapas, por lo que cada línea suspenderá operaciones en fechas distintas. El calendario confirmado por el STE es el siguiente:



Línea 3 (Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): del 13 al 26 de julio .

(Los Pinos/Constituyentes – Vasco de Quiroga): . Línea 2 (Constitución de 1917 – Santa Marta): del 27 de julio al 9 de agosto .

(Constitución de 1917 – Santa Marta): del 27 de julio al 9 de agosto Línea 1 (Indios Verdes – Cuautepec y Tlalpexco): del 10 al 23 de agosto.

La dependencia explicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo que se realiza cada año para conservar la certificación, así como para garantizar la correcta operación del cablebús.

Recuerda que a partir del 13 de julio relizaremos la revisión anual de nuestras 3 líneas.



Durante ese tiempo contamos con servicio de apoyo con unidades de la @RTP_CiudadDeMex pic.twitter.com/TsAcmxrqEG — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) July 6, 2026

Se espera que el cierre en cada línea no pase de las dos semanas, aunque mientras tanto se ofrecerán rutas de apoyo, que si bien son una buena opción, también podría aumentar los tiempos de traslado.

¿Cómo será el servicio de RTP durante el cierre del Cablebús?

Para evitar que las personas usuarias se queden sin alternativas de transporte, el RTP habilitará rutas temporales totalmente gratuitas.

Durante el cierre de la Línea 3, los camiones operarán entre Los Pinos Constituyentes y Colegio de Arquitectos, así como entre Vasco de Quiroga y la Cineteca, realizando ascenso y descenso en todas las estaciones.

En la Línea 2, habrá servicio en los siguientes recorridos:



Constitución de 1917 – Xalpa.

Xalpa – Santa Marta.

Lomas de la Estancia – Santa Marta.

San Miguel Teotongo – Santa Marta.

Mientras que para la Línea 1, las unidades de RTP cubrirán las rutas de Indios Verdes a Cuautepec e Indios Verdes a Tlalpexco, con paradas en todas las estaciones.

