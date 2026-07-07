¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto de las fallas y el avance de trenes este martes
¿Cómo va el Metro CDMX este martes? Consulta en Azteca Noticias el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas del STC hoy 7 de julio.
Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 7 de julio de 2026.
¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto de las fallas y el avance de trenes este martes
Retrasos en Línea 2
Usuarios indican que en 10 minutos no ha pasado un tren en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.
Afluencia baja ? Pero d trenes, linea 2 10 min sin pasar ni un tren— Rosss Rm (@RmRosss) July 7, 2026