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¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto de las fallas y el avance de trenes este martes

¿Cómo va el Metro CDMX este martes? Consulta en Azteca Noticias el seguimiento minuto a minuto del avance de trenes en las 12 líneas del STC hoy 7 de julio.

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Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz

Azteca Noticias te comparte el reporte EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planear tu traslado antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy martes 7 de julio de 2026.

¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Minuto a minuto de las fallas y el avance de trenes este martes

Retrasos en Línea 2

Usuarios indican que en 10 minutos no ha pasado un tren en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

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