La última jugada de “El Mayo” Zambada: ya no pelea la condena, ahora busca dónde cumplir la cadena perpetua

La defensa de Ismael "El Mayo" Zambada dio un paso clave antes de la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio. A través de una carta de 12 páginas enviada al juez federal Brian M. Cogan, los abogados del fundador del Cártel de Sinaloa solicitaron que, debido a su delicado estado de salud, sea recluido en una prisión federal con atención médica especializada.

El escrito deja claro que el capo no pretende evitar la cadena perpetua. Por el contrario, reconoce que esa será la consecuencia de haberse declarado culpable y pide únicamente que el tribunal recomiende un centro penitenciario capaz de atender las enfermedades que enfrenta a sus 76 años.

¿Qué pide la defensa de "El Mayo" Zambada?

La carta, firmada por el abogado Frank A. Pérez, señala que Ismael Zambada acepta plenamente la sentencia de por vida y que nunca buscó retrasar el proceso judicial ni negociar una reducción de condena.

En cambio, la petición se concentra en el lugar donde cumplirá la pena. La defensa solicita que sea enviado a un centro médico del Buró Federal de Prisiones (BOP), como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, instalaciones diseñadas para internos con enfermedades complejas y de edad avanzada.

Los abogados argumentan que el estado de salud del acusado requiere atención permanente y recuerdan que la legislación estadounidense permite al juez emitir una recomendación sobre el tipo de centro penitenciario más adecuado.

#URGENTE | 📰A través de sus abogados, Ismael “El Mayo” Zambada pidió ser trasladado a una prisión con atención médica especializada, como Butner, Rochester o Springfield, para tratar sus padecimientos de salud.



La carta revela su estrategia: aceptar el destino, pero exigir… pic.twitter.com/s5xYd1H24g — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 7, 2026

¿Qué problemas de salud enfrenta "El Mayo" Zambada?

El documento explica que Zambada padece diversos problemas médicos asociados a su edad, varios de ellos de carácter progresivo y que podrían agravarse con el paso del tiempo.

Aunque la carta contiene un expediente clínico con información médica, la defensa resume que el exlíder criminal requiere tratamiento continuo, monitoreo especializado y acceso permanente a servicios médicos, razón por la que insiste en que sea recluido en una instalación preparada para atender ese tipo de padecimientos.

Otro de los argumentos presentados al juez es que Zambada aceptó declararse culpable desde las primeras etapas del proceso, evitando un juicio largo y costoso para el gobierno estadounidense.

La defensa recuerda que no presentó mociones previas al juicio, renunció a impugnar los cargos y tampoco busca beneficios por cooperación con las autoridades.

Incluso, durante la investigación reconoció el daño provocado por la organización criminal y expresó arrepentimiento.

"Reconozco el grave daño que las drogas han causado a la población de Estados Unidos, México y otros países... Asumo la responsabilidad por mi papel y pido disculpas a todos los afectados", cita la carta presentada ante la Corte.

La defensa compara el caso con Joaquín "El Chapo" Guzmán

En otro apartado, los abogados comparan el comportamiento procesal de Zambada con el de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sostienen que, mientras Guzmán enfrentó un juicio de casi tres meses, apeló su condena y continuó impugnando decisiones judiciales, "El Mayo" optó por declararse culpable y aceptar la cadena perpetua desde el principio.

Por ello, aunque reconocen que ambos recibirán la misma pena, consideran que esa diferencia debería reflejarse al menos en la recomendación del centro penitenciario donde cumplirá la sentencia.

¿Cuándo será sentenciado Ismael "El Mayo" Zambada?

La audiencia de "El Mayo" está programada para el 20 de julio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Ese día el juez Brian M. Cogan dictará formalmente la sentencia y decidirá si incorpora la recomendación solicitada por la defensa respecto al centro penitenciario donde permanecerá el narcotraficante.

¿Cuándo fue detenido "El Mayo" Zambada y qué ha pasado desde entonces?

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Su captura marcó el fin de más de cuatro décadas como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y abrió un nuevo capítulo en la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Tras su arresto, fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. En agosto de 2025 se declaró culpable y aceptó que la consecuencia sería una condena de prisión de por vida.

Ahora, la única decisión pendiente es si el juez recomendará que cumpla esa sentencia en un penal federal con infraestructura médica especializada.