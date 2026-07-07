Sube a 5 la cifra de muertos durante festejos en CDMX; revelan causa de muerte

La cifra de personas muertas durante los festejos en la Ciudad de México (CDMX) aumentó a cinco, informó este lunes 6 de julio el Gobierno capitalino. Esto después de que la semana pasada se reportara la muerte de 4 aficionados tras la celebración de México vs Ecuador en Paseo de la Reforma.

¿De qué murió la quinta persona durante los festejos en la CDMX?

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, informó que la quinta persona muerta fue un hombre de 38 años que sufrió un infarto mientras se encontraba en el Fan Fest del Zócalo, el pasado 11 de junio.

De acuerdo con la funcionaria, el hombre comenzó a sentirse mal y decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital, pero durante la atención médica presentó una fibrilación ventricular y perdió la vida.

Gasman explicó que inicialmente este caso no había sido contado dentro del balance general porque se trató de una condición médica que pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar.

Suman 5 muertes en celebraciones mubdialistas en la CDMX.

El primer deceso que no se había dado a conocer en la fecha inaugural; era un hombre que se encontraba en el Fan Fest del Zócalo y falleció en el hospital. pic.twitter.com/A36hJh5M6q — Monica Garza (@monicagarzag) July 7, 2026

¿Cuántos heridos se registraron en los festejos de CDMX del 11 de junio al 6 de julio?

Durante la conferencia de prensa, las autoridades capitalinas detallaron que entre el 11 de junio y el 6 de julio se brindaron un total de 3 mil 563 atenciones médicas.

El reporte oficial quedó de la siguiente manera:



3 mil 438 personas fueron atendidas por situaciones no graves (Código Verde).

109 casos requirieron atención médica.

11 personas fueron clasificadas como casos graves con prioridad de traslado.

5 personas muertas, clasificadas como código negro.

Cuatro muertes ocurrieron tras los festejos en Paseo de la Reforma

Las primeras cuatro muertes habían sido confirmadas por el Gobierno de la Ciudad de México después de los festejos realizados en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la información oficial, tres personas de entre 19 y 48 años murieron por asfixia en medio de la estampida registrada en la zona, mientras que una cuarta víctima murió posteriormente en un hospital luego de haber sido trasladada desde el lugar.

Ese último caso corresponde a Isaías Trejo, de 19 años, quien perdió la vida tras ingresar al Hospital General Dr. Rubén Leñero. Sin embargo, familiares pidieron abrir otra investigación.

Fiscalía mantiene abierta la investigación por la muerte de Isaías Trejo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la investigación por la muerte de Isaías Trejo continúa en curso.

Si bien, de manera oficial se sabe que el joven murió por broncoaspiración, las autoridades siguen realizando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que perdió el conocimiento antes de ser trasladado al hospital.

Continuamos con la investigación por el fallecimiento de un joven que fue trasladado desde la zona de festejos en Paseo de la Reforma al Hospital General Dr. Rubén Leñero, tras el partido México-Ecuador.



Como parte de las diligencias, personal ministerial, pericial y de la… pic.twitter.com/XuQE0KPrXH — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 6, 2026

La Fiscalía agregó que no descarta la posible comisión de otros delitos relacionados, ya que la familia asegura que el joven pudo haber sido agredido por otros aficionados como parte de la euforia que se vivió aquella madrugada del 1 de julio.

