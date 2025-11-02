Cae de avioneta en Anáhuac–Santa Isabel, Chihuahua dejando dos personas muertas

Una tragedia aérea sacudió la tranquilidad de Anáhuac–Santa Isabel, Chihuahua, cuando la tarde de este sábado, una avioneta se desplomó sobre la carretera libre que conecta con Santa Isabel.

De acuerdo con el reporte de las unidades de emergencia AN-647 y U-1072, el percance ocurrió alrededor de las 13:43 horas, dejando como saldo a dos hombres sin signos vitales.

Elementos de rescate y seguridad acudieron al sitio para asegurar la zona y comenzar las investigaciones que permitan determinar las causas del siniestro.