Buscaba a su hijo adolescente, pero ya no volvió: desaparece padre buscador en Guanajuato

La crisis de desapariciones en México sigue agudizándose a nivel nacional, rompiendo familias enteras como el caso del padre buscador José Juan Arias Corona, quien por meses intentó dar con el paradero de su hijo "Juanito", pero hoy ambos se encuentran en calidad de desaparecidos en Guanajuato.

Desaparece el padre buscador José Juan Arias Corona en Guanajuato

Juan Arias Corona es originario de Valle de Santiago, Guanajuato, lugar en el que su hijo, José Juan Arias Solís, fue víctima de desaparición forzada a manos de presuntos elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Tras varios meses sin información, la historia volvió a repetirse. La mañana del 28 de diciembre, el padre buscador habría ido a dejar a su esposa al trabajo, pero desde las 10:00 de la mañana se perdió el rastro.

📢 El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó la Acción Urgente No. 2211/2026 por la desaparición de José Juan Arias Corona (28/12/2025, Guanajuato). Este mecanismo internacional busca proteger y localizar a la persona desaparecida. #DesapariciónForzada 🧵 https://t.co/xLnvQ3VFJd pic.twitter.com/ahDyN7iBLc — Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) January 3, 2026

La ficha de desaparición detalla que, José Juan de 39 años vestía una playera tipo polo color verde claro, pantalón de mezclilla negro, cinturón negro de piel y tenis blancos.

Es de complexión robusta, tez blanca, mide aproximadamente 1.75 metros, tiene cabello negro corto y lacio, ojos verdes medianos y una pequeña cicatriz por cortada, además de estrías en el estómago.

Según reportes de medios locales, el padre buscador fue visto en la comunidad de Rancho Unidos, el mismo sitio donde meses atrás ocurrió la desaparición de su hijo.

Juan Arias Corona buscaba a su hijo desaparecido tras un operativo

José Juan Arias Solís, “Juanito”, fue visto por última vez el 19 de junio de 2025, cuando se encontraba en su domicilio en Valle de Santiago.

Los padres declararon para Fuerza Informativa Azteca (FIA) que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional llegaron ese día bajo el argumento de un presunto cateo relacionado con una persona secuestrada.

Minutos después observaron como el menor era subido a una de las camionetas, y aunque intentaron decirles que era su hijo, los guardias ya se lo habían llevado; siendo la última vez que verían a "Juanito".

Testimonios señalan que el adolescente fue llevado a un terreno baldío, golpeado y posteriormente trasladado a un lugar desconocido.

ARTICLE 19 condena la desaparición del padre buscador

La organización ARTICLE 19 condenó la desaparición de José Juan Arias Corona y alertó que, de acuerdo con su documentación, Guanajuato es la entidad federativa con más asesinatos y desapariciones de personas buscadoras en el país.

La organización recordó que José Juan contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección Federal, derivadas de una resolución judicial y del riesgo asociado a la búsqueda de su hijo.

Además, en septiembre de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al Gobierno mexicano dar respuestas sobre este caso y brindar apoyo y seguridad a la familia, a través de la acción urgente 2121/2025.

Lamentablemente, a más de una semana de la desaparición del padre buscador, siguen siendo más las preguntas que las respuestas. Sobre todo en un país donde, buscar a un familiar desaparecido se ha convertido en una sentencia de riesgo.