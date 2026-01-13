“Ya me tenía hasta la …”: implicado en asesinato de Carlos Manzo revela más detalles del crimen

Durante la audiencia del pasado lunes 12 de enero contra Samuel “N” y Josué Eulogio “N”, alias "El Viejillo", se revelaron más detalles sobre la planeación del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, en Michoacán.

De acuerdo con la declaración presentada por Josué Eulogio, Samuel García, el entonces director de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento, colaboró con el grupo criminal por "dos grapas de droga". Pero ¿cómo fue su participación?

La confesión de Josué N" sobre su participación en el asesinato de Carlos Manzo

Según el testimonio presentado en audiencia, Samuel, quien llegó al Ayuntamiento tras haber trabajado en la Cámara de Diputados, expresó su inconformidad con Carlos Manzo al señalar que “ya lo tenía hasta la madre" y que “lo traía de arriba para abajo”.

La investigación estableció que los imputados se conocían desde tiempo atrás por vínculos familiares. Josué, además de taxista, se dedicaba a la venta de droga para el CJNG.

Aprovechando esta conexión, el exdirector, quien era consumidor activo, recibió dos dosis de cocaína como pago por compartir información sobre el itinerario del alcalde. Entrega que fue autorizada por un mando identificado como “El M2”.

La Fiscalía indicó que Samuel conocía el plan del asesinato con al menos tres semanas de anticipación y nunca alertó a las autoridades. Por el contrario, continuó proporcionando datos, los cuales Josué enviaba a un grupo de WhatsApp creado por José Ramón “N”, alias “El Licenciado”, ligado al CJNG.

¿Qué pasará con los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Luego de que la audiencia durara más de 7 horas, un juez determinó vincular a proceso tanto al "Viejillo" como a Samuel "N" por su participación en el homicidio.

Como medida cautelar, ambos permanecerán en prisión preventiva hasta el término de la investigación complementaria. Por lo que se espera que dentro de cuatro meses se vuelva a retomar su caso.

En tanto que, la Fiscalía General del Estado de Michoacán indicó que el exfuncionario aprovechó su cargo para acceder a información estratégica del presidente municipal, datos que habrían sido determinantes para la ejecución del crimen.

Hasta el momento, ya suman más de nueve personas detenidas por el asesinato perpetrado en contra del líder del Movimiento del Sombrero, un hombre que por meses enfrentó al crimen organizado, aun sabiendo que esto le costaría la vida.

