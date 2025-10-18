Avioneta aterriza de emergencia en carretera Aldama–Altamira en Tamaulipas

Aterriza de emergencia una avioneta tipo Cessna sobre la carretera Aldama–Altamira, a la altura del rancho Los Pavos. Aldama, Tamaulipas.

De acuerdo con Protección Civil del estado, la aeronave provenía de Brownsville, Texas, y tenía como destino final el aeropuerto de Tampico. En ella viajaban tres personas, quienes, pese al impacto, resultaron ilesas.

Tras recibir el reporte, personal operativo de Protección Civil se desplazó al sitio. Con el apoyo de un dron, lograron ubicar la aeronave para brindar atención médica prehospitalaria a los tripulantes, quienes posteriormente fueron trasladados al aeropuerto de Tampico para una valoración más detallada.

Aunque las autoridades aún no han confirmado las causas del aterrizaje forzoso, se presume que la maniobra fue necesaria debido a una posible falla mecánica o falta de combustible. Por fortuna, el incidente no provocó daños mayores ni afectaciones en la vialidad de la zona.

Los tres ocupantes, que se identificaron como ciudadanos mexicanos, permanecieron en observación por algunas horas antes de ser liberados. La aeronave fue asegurada en espera de que personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) realice las investigaciones correspondientes.

#VoceríaInforma



Autoridades de Protección Civil atendieron el reporte de un aterrizaje de emergencia de una aeronave tipo Cessna sobre la carretera Aldama–Altamira, a la altura del rancho Los Pavos, en el municipio de #Aldama.



La aeronave provenía de Brownsville con destino a… — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025

Accidentes recientes de avionetas en México

El aterrizaje de emergencia en Aldama se suma a una serie de incidentes aéreos registrados en el país durante los últimos meses.

El 20 de septiembre, una aeronave ligera cayó en el Parque Industrial Ciudad Mitras, en García, Nuevo León, dejando dos personas sin vida, entre ellas la periodista y conductora Débora Estrella.

El 29 de agosto, una avioneta privada se desplomó sobre la carretera Reynosa–San Fernando, en Tamaulipas, con saldo de una persona muerta y otra herida.

Días antes, el 16 de agosto, una Cessna 150 sufrió un accidente durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en Morelos. Aunque no hubo víctimas fatales, dos personas resultaron con quemaduras.

Finalmente, el 7 de agosto, otra avioneta realizó un aterrizaje forzoso en la maxipista Mazatlán–Culiacán, en Sinaloa. En ese caso, no se reportaron lesionados, aunque la Guardia Nacional cerró parcialmente la vía para las maniobras de rescate y revisión.