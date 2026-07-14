SSPC abre vacantes con sueldo de 13 mil 607 pesos mensuales; Estos son los requisitos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la apertura de sus nuevas jornadas de reclutamiento para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF). Esta convocatoria nacional está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años que busquen estabilidad laboral en el sector público.

Las plazas disponibles corresponden a guardias especializados en la custodia y vigilancia de instalaciones de la Administración Pública Federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial. La corporación ofrece una oportunidad de desarrollo profesional continuo mediante capacitaciones y certificaciones tanto nacionales como internacionales.

Requisitos obligatorios y atractivas prestaciones de ley

El empleo cuenta con un sueldo mensual neto de 13 mil 607 pesos. Además, ofrece prestaciones superiores a las de la ley, que incluyen seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, prima vacacional, aguinaldo y vales de despensa al cierre de año.

¡Únete a la fuerza del Servicio de Protección Federal, @spf_sspc!



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Para poder postularse al proceso de selección, la institución solicita cumplir de forma obligatoria con los siguientes puntos básicos de perfil:



Tener entre 18 y 65 años de edad cumplidos.

cumplidos. Contar con escolaridad mínima de secundaria concluida.

Registrar una estatura mínima

Registrar una estatura mínima de 1.60 metros para los aspirantes hombres.

Acreditar un óptimo estado de salud tanto física como mental.

tanto física como mental. Tener disponibilidad absoluta para cambiar de residencia a cualquier entidad del país.

La documentación requerida incluye comprobante de domicilio, certificado del último grado de estudios (mínimo secundaria), credencial para votar vigente y constancia de situación fiscal actualizada. Los hombres deben presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, además de CURP, referencias personales y fotografía tamaño infantil.

Calendario de reclutamiento en la CDMX y el Estado de México

Las jornadas de reclutamiento ya comenzaron en diversas regiones del país. En la Ciudad de México, el personal del SPF recibirá documentos en San Antonio Abad y Xochimilco los días 14 y 28 de julio, mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero las fechas asignadas son el 15 y 29 de julio. Las alcaldías Tláhuac, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Milpa Alta operarán como sedes los días 17, 21, 22 y 27 de julio, respectivamente.

En el Estado de México se habilitaron múltiples municipios durante la segunda quincena del mes. Las visitas inician en Chalco el 14 de julio; Tepetlaoxtoc el 15; Tlalmanalco el 16; Tenango del Aire el 17; Teotihuacán el 20; Nopaltepec el 24; Cuautlalpan el 29; y cerrarán en Temascalapa y Chimalhuacán el próximo 30 de julio.

Fechas en los estados y oficinas de atención permanente

El despliegue nacional abarca entidades clave durante todo el mes de julio. En Hidalgo el reclutamiento abrió el 13 de julio en Tizayuca, mientras que en Mérida, Yucatán, la atención es este 14 de julio. Quintana Roo recibirá aspirantes en Cancún los días 16 y 17 de julio, y en Chetumal el 20 y 21. En Morelos se visitará Cuautla el 20 de julio, Cuernavaca el 22 y Jojutla el 23.

Finalmente, en Tlaxcala se atenderá en la capital del estado los días 21 y 22 de julio, y en Apizaco el 24. El estado de Veracruz tendrá módulos en Xalapa los días 23 y 24 de julio, y en el puerto de Veracruz los días 30 y 31 de julio.

Para quienes no puedan acudir a las fechas locales, el SPF mantiene oficinas permanentes de reclutamiento en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo número 915, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.