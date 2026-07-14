Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 14 de julio 2026: Afectaciones viales y rutas alternas
Estas son las calles cerradas, bloqueadas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas de este martes en distintas zonas de la CDMX; rutas alternas.
¡Atención, capitalinos! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 14 de julio 2026.
Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 14 de julio 2026: Rutas alternas
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz hasta las 9:00 horas de este martes 14 de julio 2026.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/6RkWT31FGp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 14, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2