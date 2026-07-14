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Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 14 de julio 2026: Afectaciones viales y rutas alternas

Estas son las calles cerradas, bloqueadas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas de este martes en distintas zonas de la CDMX; rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 14 de julio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales
Calles cerradas por marchas en CDMX este martes 14 de julio 2026|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

¡Atención, capitalinos! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 14 de julio 2026.

Calles cerradas por marchas en CDMX HOY 14 de julio 2026: Rutas alternas

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz hasta las 9:00 horas de este martes 14 de julio 2026.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2
Calendario-del-Hoy-No-Circula
Calendario del Hoy No Circula|Sedema

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