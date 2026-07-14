¡Evita contratiempos! Confirmación oficial de cuándo cierran la Línea 3 del Metro CDMX por remodelación

¡Atención, usuarios! La renovación total de la Línea 3 del Metro de la CDMX que va de Indios Verdes a Universidad, es una realidad. Si utilizas esta ruta para ir a tu trabajo o escuela, esta información es indispensable para que planees tus traslados y no te quedes varado.

El Gobierno de la CDMX ya definió la estrategia operativa para modernizar las instalaciones, vías y sistemas eléctricos de la llamada Línea Verde. Aquí te explicamos cómo afectará esto a tus trayectos diarios.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la presentación del proyecto de intervención de la Línea 3 del Metro. https://t.co/thKA8vZdWk — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 14, 2026

¿Cuándo iniciarán los cierres y la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?

La planeación definitiva del Sistema de Transporte Colectivo establece que será hasta el año 2027 cuando dé inicio formal la remodelación integral de la Línea 3. Las autoridades decidieron agendar los trabajos para el próximo año con el fin de concluir primero las obras complementarias en la red.



Durante todo lo que resta de 2026, el servicio continuará operando de manera regular en sus 21 estaciones.

El ingreso de la maquinaria pesada y especializada a los túneles está programado exclusivamente para el arranque de 2027.

Los cierres de estaciones no ocurrirán de golpe este año, dándole un respiro a la movilidad de la capital.

Esta ventana de tiempo permitirá a las dependencias de transporte afinar la logística del apoyo de RTP que sustituirá a los trenes cuando las vías queden completamente inhabilitadas.

¿Cómo serán las obras y qué tramos se intervendrán de la Línea 3?

El proyecto ejecutivo contempla una renovación total de la infraestructura que ya cumplió su vida útil. Una vez que inicie el periodo de intervención en 2027, las cuadrillas técnicas trabajarán bajo un esquema segmentado.



Se sustituirán por completo las vías, rieles y balasto en la totalidad de la Línea.

El plan avanzará por tramos graduales para no dejar incomunicada a la ciudadanía de norte a sur.

La maquinaria especial se concentrará en levantar los sistemas viejos para instalar tecnología de señalización digital de última generación.

La recomendación para los usuarios es aprovechar los meses restantes de 2026 para conocer las rutas alternas de Metrobús, Trolebús y camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cruzan las alcaldías de Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.