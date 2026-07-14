¡Momentos de pánico! Se desploma árbol de 5 metros sobre una primaria y un camión en Coyoacán

En las primeras horas de este 13 de julio 2026 se registró la caída de un enorme árbol sobre la barda de la escuela primaria "Antón Semionovich Makárenko", ubicada sobre las calles de la colonia Carmen Serdán, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México (CDMX).

La caída destrozó una parte importante de la barda escolar, además de desplomarse sobre un camión que se encontraba estacionado en la zona.

Movilización de emergencia en Coyoacán: Bomberos y Protección Civil auxilian la zona

Aunque se desconoce el cómo ocurrió la caída del árbol de aproximadamente 5 metros de altura, se reporta que al lugar llegaron los servicios de emergencia, así como de bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil.

La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, esto con la finalidad de evitar más accidentes en la zona afectadas por el desplome del arbusto.

Por el momento se desconoce la razón por l que el árbol se desplomó en calles de Coyoacán.

Alumnos y maestros a salvo: El impacto en la escuela solo dejó daños materiales

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron alumnos lesionados, ya que afortunadamente no había ningún menor de edad al interior de la escuela primaria "Antón Semionovich Makárenko".

En el lugar solo se encontraban algunos maestros y personal de mantenimiento de la institución; sin embargo, tampoco resultaron heridos.

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

¡Atención, capitalinos! Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Por otro lado, en caso de contar con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.