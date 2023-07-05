Caimán mata a mujer que paseaba a su perro en Carolina del Sur

Un caimán de más de dos metros atacó y mató a una mujer que paseaba a su perro cerca de un campo de golf en Hilton Island, Carolina del Sur, Estados Unidos, informó el condado de Beaufort.

La mujer tenía 69 años de edad, fue atacada cerca de una laguna, de donde el reptil salió y la arrastró bajo el agua, indicaron algunos testigos, quienes no pudieron hacer nada por ayudarla.

Al lugar llegaron equipos de emergencia quienes encontraron el cuerpo de la mujer inconsciente y aunque trataron de reanimarla, no lo lograron; además el caimán volvió a salir a la superficie impidiendo que los paramédicos siguieran con su actividad.

El caimán fue retirado de manera segura del área y se recuperó el cuerpo de la mujer, sin que el reptil atacara a alguien más durante las labores de recuperación del cuerpo.

Ataques de caimanes en Carolina del Sur

Este es el segundo ataque fatal de caimanes en el condado de Beaufort en menos de un año. El 15 de agosto de 2022, una mujer de Sun City de 88 años fue atacada por un caimán en una laguna cerca de su casa, según informaron las autoridades en un comunicado.

Las autoridades de Carolina del Sur recomendaron a las personas no pasear cerca de las lagunas, ya que un “caimán no piensa, reacciona, son instintivos”, por lo que solo salen a cazar, especialmente en época de calor.

“Uno de los errores más grandes que puedes cometer en esta época del año es caminar a lo largo de un cuerpo de agua, especialmente con un niño pequeño o un animal pequeño”, explicaron.