VIDEO: ¡Quería un video! Joven se mete al estanque de caimanes en un zoológico de Florida

Un joven se brincó todas las medidas de seguridad y entró al estanque de los caimanes en un zoológico de Florida; la intención del sujeto era grabarse y volverse viral en redes sociales.

De acuerdo con las autoridades, el joven, identificado como Jacob Pursifull, saltó una cerca y entró de manera ilegal al zoológico Busch Gardens en Tampa junto con otros dos amigos y se dirigieron al lugar donde están estos reptiles.

Pursifull se metió se metió al estanque mientras uno de sus amigos filmaba todo lo que pasaba; los visitantes también grabaron el momento, mientras algunos se reían y otro le gritaban que saliera.

El video que dura menos de 20 segundos, rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde muchos internautas criticaron lo que el joven hizo solo por conseguir un video, ya que puso su vida en riesgo al entrar al estanque de los caimanes.

Krazy dude trys to be the Croc Hunter by jumping the fence into alligator habitat at Busch Gardens Tampa Bay while speaking 🗣️ in an Australian accent 🤦 #trending #viral #viralshorts #dumbwaystodie #dumb #donttrythisathome pic.twitter.com/1B5CKfZFm5 — Demon ™⭕ (@MLGDemon_D) June 3, 2023

El zoológico Busch Gardens es un parque temático de animalesbasado en temas de África y Asia. Fue inaugurado en junio de 1959 y es operado por SeaWorld Parks & Entertainment.

Detienen a joven que se metió al estanque de los caimanes en Florida

Sin embargo, gracias al video, la policía de Florida pudo dar con el joven y arrestarlo por haber violado varias leyes en su intento de hacer un video viral.

"Siguiendo las pistas de investigación basadas en las publicaciones de las redes sociales vinculadas, los investigadores pudieron identificar y localizar (...) a Pursifull", por lo que se emitió una orden de arresto, informó la policía.

El lunes, el sujeto fue detenido acusado de allanamiento de morada y otros delitos, por lo que fue trasladado a la cárcel de Orient Road, en Tampa, indicaron las autoridades de Florida en un comunicado.

Esta no es la primera vez que las autoridades arrestan a alguien en este parque por no respetar el hábitat de los animales que viven ahí. En 2016, otro sujeto fue detenido por agarrar de las plumas a un flamenco y lanzarlo al suelo, por esa acción fue acusado de crueldad.