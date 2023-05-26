Un hombre en Florida perdió su brazo después de ser atacado por un caimán detrás de un bar, según informaron las autoridades. El ataque al hombre de 23 años ocurrió en Port Charlotte, Florida.

El hombre había estado en el Banditos Bar, ubicado junto a un estanque. Otro cliente del bar, dijo que había escuchado al hombre gritar desde la zona del estanque y salió a buscarlo en la oscuridad de la madrugada.

A quick bladder relief behind a bar caused 23 y.o Jordan Rivera , a Florida man, to lose his arm after a wild attack from an unexpected alligator. pic.twitter.com/CNxrW7YQWp — bogazi88 (@BoGazi88) May 23, 2023

“Estaba gritando y nadando hacia la orilla. Corrí y lo arrastré hasta la arena”. Manny Hidalgo, testigo del incidente.

El hombre fue llevado en helicóptero al Hospital Gulf Coast en Fort Myers, donde le amputaron el brazo. Tras el incidente, llamaron a un un cazador de caimanes problemáticos que capturó al caimán de 3.2 metros y lo sacó de la propiedad para después sacrificarlo, según funcionarios de vida silvestre.

La agencia de vida silvestre advirtió a la gente que evitara conflictos con los caimanes manteniendo una distancia de seguridad y nadando sólo en las zonas designadas. Informó queno deben alimentar a los caimanes por diversión y alejar a las mascotas de la orilla del agua porque los animales pueden parecer presas para los caimanes.

🚨 ONLY ON @NBC2 🚨 Jordan Rivera lost his right arm when an alligator attacked him early Sunday morning.



Now, he’s trusting only @NBC2 to share his story of survival.



Tonight, I’m speaking with Jordan and his mother from the ICU at @Lee_Health’s Gulf Coast Hospital. pic.twitter.com/53mKkxNRgv — Gage Goulding - NBC2 (@GageGoulding) May 23, 2023

Otros ataques de caimán en Florida

A inicios de este año, otro hombre de Florida perdió parte de la pierna derecha tras sufrir el ataque de un caimán en un parque en el condado de Brevard. como resultado de las heridas, los médicos tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla.

También en Florida, a inicios de este mes un niño de 2 años que se encontraba desaparecido fue hallado muerto en la boca de un caimán. Fue durante una operación de búsqueda cuando las autoridades pudieron ver a un caimán con un “objeto” en la boca. Tras investigar, se percataron que se trababa del pequeño que había estado desaparecido.

De acuerdo con datos publicados con la Comisión para la Conservación de la Fauna y la Pesca en 2022 se registraron 11 mordeduras de caimanes en Florida.

