¿Hay clases mañana o se adelanta el puente de enero 2026 en el calendario SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que sí hay clases este viernes 23 de enero de 2026 en todo México. El calendario escolar 2025-2026 establece que las actividades lectivas continúan sin interrupciones en esta fecha. Padres de familia y estudiantes buscan respuestas rápidas ante rumores en redes sociales sobre posibles suspensiones, pero la SEP mantiene el ciclo normal.

¿Hay clases mañana 23 de enero en México?

Directivos escolares reportan que las escuelas públicas y privadas operan con horarios habituales. La autoridad educativa insiste en que no existen decretos de descanso para este día. Verifica el calendario oficial en el sitio de la SEP para evitar confusiones.

Este viernes inicia la última semana completa de enero, con evaluaciones y actividades regulares en primaria, secundaria y bachillerato.

¿Cuándo es el puente de enero 2026 en el calendario SEP?

El próximo puente vacacional de enero 2026 llega el 30 de enero, según el calendario SEP 2025-2026. Los estudiantes disfrutan de cuatro días libres por el día de Consejo Técnico correspondiente al último viernes de cada mes, además de los dos días de descanso respectivo al fin de semana y el lunes 2 de febrero, que corresponde al feriado por el Aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917.

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa 2026 comienzan el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril, detalla el calendario de la SEP. Los alumnos descansan 12 días completos, con clases reanudadas el lunes 13 de abril de 2026. Esta pausa coincide con las festividades religiosas y permite receso familiar.

La SEP actualiza su calendario en el sitio oficial para evitar desinformación. Este esquema garantiza 200 días lectivos en el ciclo 2025-2026.

