Peregrinos 2025: así puedes organizar tu recorrido rumbo a la Basílica de Guadalupe

Con millones de peregrinos preparándose para caminar rumbo a la Basílica de Guadalupe en 2025, es fundamental que tomen medidas claras y prácticas para mantenerse seguros. Desde planear la ruta y llevar la vestimenta adecuada, hasta identificar puntos de apoyo y servicios de emergencia.

Así te puedes preparar para caminar hacia la Basílica de Guadalupe

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) , emitieron una serie de recomendaciones básicas para quienes participarán en las peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, con el fin de reducir riesgos durante los trayectos.

Se destaca la importancia de planear con anticipación, informar a familiares sobre la ruta que se tomará y mantenerse siempre hidratado.

También exhorta a los peregrinos a viajar acompañados, portar identificación oficial y considerar cualquier condición médica antes de iniciar el recorrido para visitar a la Virgen de Guadalupe.

Si visitas la Basílica de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre, sigue las recomendaciones:



➡️Usa ropa abrigadora

➡️En caso de emergencia, atiende las indicaciones de las autoridades

➡️No obstruyas las áreas de evacuación

➡️No utilices pirotecnia#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D74MZPJeSW — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 9, 2025

Entre las sugerencias resaltan el uso de ropa cómoda y con elementos reflejantes para hacer más visible el desplazamiento, así como revisar las condiciones del clima antes de salir.

También se recomienda ubicar previamente los módulos de atención, protección o servicios de emergencia, además de respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades durante el camino.

La prevención es clave para que el trayecto sea seguro. Por ello, se invita a los peregrinos a mantenerse alertas, evitar riesgos innecesarios y procurar que su recorrido se realice de manera ordenada y acompañada en todo momento.

Comienza la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Cada diciembre, la Basílica de Guadalupe recibe a millones de peregrinos que llegan desde distintos puntos de México .

Este 2025 no será la excepción. Margarita, por ejemplo, emprendió el viaje desde Yucatán acompañada de 50 feligreses, recorriendo 24 horas por carretera en una peregrinación que comenzó a organizarse siete meses atrás.

¡Fe inquebrantable! Comienza la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe; agradecen los milagros de la morenita

Miles de ellos gastan más de mil quinientos pesos, para llegar a ver a la Virgen de Guadalupe. Para este 12 de diciembre se prevé la llegada de más de 13 millones de fieles, una de las concentraciones religiosas más numerosas del mundo.