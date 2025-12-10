Peregrinos 2025: así puedes organizar tu recorrido rumbo a la Basílica de Guadalupe
Con la llegada de los peregrinos, las autoridades recomiendan medidas esenciales para quienes harán el recorrido hacia la Basílica de Guadalupe en la CDMX.
Con millones de peregrinos preparándose para caminar rumbo a la Basílica de Guadalupe en 2025, es fundamental que tomen medidas claras y prácticas para mantenerse seguros. Desde planear la ruta y llevar la vestimenta adecuada, hasta identificar puntos de apoyo y servicios de emergencia.
Así te puedes preparar para caminar hacia la Basílica de Guadalupe
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) , emitieron una serie de recomendaciones básicas para quienes participarán en las peregrinaciones rumbo a la Basílica de Guadalupe, con el fin de reducir riesgos durante los trayectos.
Se destaca la importancia de planear con anticipación, informar a familiares sobre la ruta que se tomará y mantenerse siempre hidratado.
También exhorta a los peregrinos a viajar acompañados, portar identificación oficial y considerar cualquier condición médica antes de iniciar el recorrido para visitar a la Virgen de Guadalupe.
Si visitas la Basílica de Guadalupe este 11 y 12 de diciembre, sigue las recomendaciones:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 9, 2025
➡️Usa ropa abrigadora
➡️En caso de emergencia, atiende las indicaciones de las autoridades
➡️No obstruyas las áreas de evacuación
➡️No utilices pirotecnia#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/D74MZPJeSW
Entre las sugerencias resaltan el uso de ropa cómoda y con elementos reflejantes para hacer más visible el desplazamiento, así como revisar las condiciones del clima antes de salir.
También se recomienda ubicar previamente los módulos de atención, protección o servicios de emergencia, además de respetar la señalización y las indicaciones de las autoridades durante el camino.
La prevención es clave para que el trayecto sea seguro. Por ello, se invita a los peregrinos a mantenerse alertas, evitar riesgos innecesarios y procurar que su recorrido se realice de manera ordenada y acompañada en todo momento.
Comienza la llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe
Cada diciembre, la Basílica de Guadalupe recibe a millones de peregrinos que llegan desde distintos puntos de México .
Este 2025 no será la excepción. Margarita, por ejemplo, emprendió el viaje desde Yucatán acompañada de 50 feligreses, recorriendo 24 horas por carretera en una peregrinación que comenzó a organizarse siete meses atrás.
Miles de ellos gastan más de mil quinientos pesos, para llegar a ver a la Virgen de Guadalupe. Para este 12 de diciembre se prevé la llegada de más de 13 millones de fieles, una de las concentraciones religiosas más numerosas del mundo.