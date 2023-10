¿Home office legislativo? Cámara de diputados aprueba reforma para que sesionen de manera virtual

La Cámara de Diputados aprobó reformas a su reglamento interno que les permitirán que las sesiones semipresenciales se queden de manera permanente. Lo cual se traduciría en “home office legislativo”, pues podrán votar de manera virtual.

Con esto los legisladores podrán discutir y votar virtualmente en sesiones del pleno o de las diferentes comisiones desde donde se encuentren; coche, supermercados o fiestas, como ha sucedido ya en algunas ocasiones. Con esto por mayoría los diputados decidieron perpetuar las sesiones semipresenciales que se implementaron con la pandemia por Covid 19.

El dictamen fue avalado en lo general con 375 votos a favor, 69 en contra y 10 abstenciones, adiciona un Título Décimo Primero “De las sesiones semipresenciales en caso de excepción”. Dispone que la actividad parlamentaria que se desarrolla en el Pleno, en los órganos de gobierno, en las comisiones legislativas y en los comités podrá ser en modalidad semipresencial.

Diputados rechazan recorte apoyo económico para transporte cuando hagan home office

El diputado Mario Alberto Rodríguez, de Movimiento Ciudadano (MC), puso en la mesa discutir el recorte de apoyo económico para transporte para cuando los diputados elijan hacer home office legislativo; sin embargo, morena y aliados lo rechazaron.

“Si se va a decidir que los diputados que no quieran venir, se haga el ajuste en el salario y me parece que sería lo justo. Que quien no viene, pues reciba lo que tenga que recibir y que no reciba un salario más allá de lo que prerrogativa le puede ofrecer”.

Morena y aliados rechazaron recortarse el apoyo económico para transporte cuando apliquen el home office legislativo.



MC hizo esta propuesta durante la discusión en lo particular de la reforma que regula las sesiones a distancia, pero no prosperó. pic.twitter.com/7p51JIFAnT — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 18, 2023

Asimismo, destacó que los diputados “ya estaban dando un mal mensaje” en no querer ir de manera presencial. “Sería injusto de que estuvieran cobrando igual los diputados que vienen que los que no vienen, es decir, ya sería el colmo de la aprobación de este dictamen”, sentenció.

Por votos de la mayoría, siendo Morena y aliados, se desechó la posibilidad de que se discutiera un recorte al apoyo económico para transporte.