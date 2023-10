¿Llegarán bailando ricachá? Jaime Maussan presentará nuevos entes en la Cámara de Diputados

Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció la nueva fecha para que Jaime Maussan encabece la segunda audiencia pública sobre fenómenos no identificados en la Cámara de Diputados.

“Vamos a ver nuevas cosas que nuevamente van a levantar una controversia mundial”, fue lo que dijo Maussan en un encuentro con medios de comunicación. Aunado a ello, reconoció el actuar del diputado del partido guinda por “el valor que se necesita para cambiar la historia, cambiar las leyes en México, hacer adiciones y reformas en la Ley de Protección del Espacio Aéreo”.

¿Cuándo será la próxima sesión de Jaime Maussan en la Cámara de Diputados?

Será el próximo martes 7 de noviembre cuando Maussan dirija la audiencia que, desde ya, adelantó que “habrá sorpresas”. Pues, prometió mostrar más evidencia de los cuerpos no identificados que presentó ante la Cámara Baja el pasado 12 de septiembre, causando polémica.

🇲🇽 México anuncia desde la Cámara de Diputados por conducto del Congresista Sergio Gutiérrez Luna @Sergeluna_S; la Segunda Audiencia Pública para Legislar sobre el tema de Fenómenos Anómalos No Identificados.



La cual se va a llevar a cabo este 07 de noviembre del 2023. #UAP pic.twitter.com/JUpQY87CoR — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) October 17, 2023

Asimismo, destacó que no tiene intenciones políticas y que no se atrevería a llevar al Congreso algo que no es verdadero, pues “estaría poniéndome la horca al cuello, estaría terminando con mi credebilidad y con mi carrera como periodista”.

Jaime Maussan presenta cuerpos de entes en Cámara de Diputados

Fue el pasado 12 de septiembre cuando Maussan levantó la polémica en México y también alrededor del mundo, pues presentó, durante su primera audiencia, cuerpos de supuestos extraterrestre. Estos entes fueron encontrados en Perú, según el periodista, tienen mil años de antigüedad y “no se trata de seres que fueron recuperados de naves, que son estrellamientos, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea”.

“Lo que se presentó en el Congreso de México el pasado 12 de septiembre son cuerpos auténticos. Lo que hizo el Ministerio de Cultura de Perú fue presentar los análisis de cuerpos distintos y así tratar de decir que eran cuerpos armados. Hasta el momento no hay evidencia que demuestre que los cuerpos que se presentaron en el Congreso son armados”, señaló.