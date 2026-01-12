¡Nuevo horario de entrada para alumnos en México! SEP confirma cambios para estos estados

¡Atención, estudiantes! En este regreso a clases , la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que algunas escuelas tendrán un nuevo horario durante la temporada de invierno, pero ¿en qué estados aplica y para qué alumnos?

¿Cuál es el nuevo horario para alumnos de México?

¿Una horita más de sueño? El nuevo horario en las escuelas aplicará únicamente para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes podrán entrar media hora después de la hora de entrada.

Así quedan los horarios de invierno para las y los alumnos de educación básica:

PREESCOLAR



Inicial escolarizado - Entrada 8:30 horas, salida 15:30 horas

Preescolar turno matutino - Entrada 9:30 horas, salida 12:30 horas

Preescolar turno vespertino - Entrada 13:30 horas, salida 16:30 horas

PRIMARIA



Turno matutino - Entrada 8:30 horas, salida 13:30 horas

Turno vespertino - Entrada 13:45 horas, salida 18:30 horas

SECUNDARIA



Secundaria General turno matutino - Entrada 7:30 horas, salida 13:30 horas

Secundaria General turno vespertino - Entrada 13:40 horas, salida 19:30 horas

Secundaria Técnica turno matutino - Entrada 7:30 horas, salida 13:45 horas

Secundaria Técnica turno vespertina - Entrada 14:00 horas, salida 20:00 horas

¿En qué estados aplica el cambio de horario 2026?

La Secretaría de Educación Pública, confirmó que el cambio de horario únicamente es válido en el estado de Puebla debido a las bajas temperaturas que azotan a diversas zonas de la región.

En otras zonas, como Tlaxcala el cambio solo aplica para el turno matutino, por lo que los estudiantes de preescolar y primaria entrarán a las 10:00 horas, mientras que los de secundaria entrarán a las 9:00 horas.

Por su parte el Estado de México y la Ciudad de México NO aplicarán el cambio de horario, por lo que la entrada será normal.

¿Por qué cambiaron el horario en las escuelas de Puebla?

La razón principal del cambio de horario en Puebla y Tlaxcala se debe a que en los últimos días se han registrado bajas temperaturas en los distintos municipios de la región.

Por su parte, autoridades estatales confirmaron que las y los estudiantes podrán llevar prendas adicionales además del uniforme habitual, por lo que podrán llevar: Chamarras, bufandas, gorras y guantes, entre otras prendas que los permitan protegerse durante la temporada de frío en el estado.

¿Cómo protegerse en temporadas de frío en México?

La Universidad Autónoma de México (UNAM) sugiere a las y los mexicanos seguir las siguientes recomendaciones para evitar enfermarse durante la temporada de frío en México.

