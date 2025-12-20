Dan prórroga para el cambio de placas gratis en Jalisco a quienes cumplan con este requisito

Para apoyar a las y los automovilistas y evitar contratiempos en los trámites vehiculares, el Gobierno de Jalisco otorgó una prórroga que permitirá realizar la renovación de placas de manera gratuita en 2026.

El requisito para la prórroga en el cambio de placas en Jalisco

El principal requisito para acceder a la prórroga en el cambio de placas en Jalisco es tener pagado el refrendo vehicular 2025 y cumplir con los lineamientos establecidos por las autoridades.

Solo así podrás agendar tu cita y realizar la renovación gratuita durante enero, febrero o marzo de 2026, conforme a la terminación de tus placas.

Nuevas fechas de citas para el canje de placas

Las nuevas fechas de citas para el canje de placas en Jalisco quedaron programadas para enero, febrero y marzo de 2026, y se asignarán de manera ordenada según la terminación de las placas, con el objetivo de agilizar el trámite y evitar saturaciones.

¿Cuáles son las placas que podrán circular en Jalisco?

En Jalisco, solo podrán circular los vehículos que cuenten con las placas “Collage” o “Cabañas”, ya que ambos diseños cumplen con la normativa federal vigente en materia de seguridad.

Para obtener cualquiera de estos modelos, es necesario que acudas a la verificación vehicular , sin importar si se aprueba o no, como parte del proceso para regularizar la circulación en la entidad.

¿Cuánto costará el cambio de placas en 2026?

Las oficinas recaudadoras permanecerán cerradas del 27 de diciembre al 2 de enero por la actualización de sistemas de la nueva Ley de Ingresos; con ello, cualquier trámite pendiente quedará detenido hasta el siguiente año, cuando el precio será otro.

De acuerdo con la dependencia, el subsidio aplicado en 2025 no se repetirá; para 2026, el costo de las nuevas láminas rondará los $2 mil 500 pesos, lo que representa un gasto considerable para quienes no aprovecharon el refrendo con cambio de placas incluido.

Motocicletas, autos particulares, taxis, transporte público, remolques y camionetas deben cumplir sin excepción.

El último día de este año para realizar el cambio de placas bajo el costo vigente será el 26 de diciembre de 2025.