Camión de gas se quedó sin frenos y terminó volcado contra una casa en Ecatepec

Un camión repartidor de gas LP volcó la parte alta de la colonia Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, luego de que presuntamente el conductor perdiera el control mientras descendía por una pendiente.

La pesada unidad terminó impactando la barda de una casa y, durante el accidente, también derribó un poste de energía eléctrica y otro de telefonía, lo que provocó daños materiales en la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, el vehículo no transportaba cilindros de gas al momento del accidente, por lo que se evitó un riesgo mayor para los vecinos.

¿Cómo ocurrió la volcadura del camión de Gas LP en Ecatepec?

Los primeros reportes indican que el conductor habría perdido la capacidad de frenar mientras circulaba por una calle con pendiente en Santa María Tulpetlac.

Sin posibilidad de controlar la unidad, el camión salió de su trayectoria hasta estrellarse contra la barda de una vivienda y derribar dos postes de servicios.

Los dos ocupantes del camión resultaron con lesiones menores y no fue necesario reportar víctimas de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal aseguraron a los involucrados y los trasladaron ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde se determinarán las responsabilidades por los daños ocasionados.

Retiran el vehículo con grúas de alto tonelaje

Tras el accidente, autoridades realizaron maniobras con grúas de gran capacidad para colocar nuevamente el camión sobre sus ruedas y retirarlo de la zona.

Las labores también permitieron liberar la vialidad y dar paso a la reparación de los postes afectados.

¿Qué hacer en caso de que un camión o vehículo se estrelle en mi casa?

Los pasos clave a seguir incluyen en caso de que un vehículo se estrelle en tu casa:

