“Está bien, está bien": Dos sujetos armados asaltan tortería en Ciudad Juárez; son detenidos cuadras adelante

Durante la noche en Ciudad Juárez, Chihuahua, dos sujetos asaltaron con arma de fuego un local de venta de tortas. Según el reporte oficial y el video de seguridad del negocio, los delincuentes amagaron a los dos empleados y los obligaron a entregar el dinero.

¿Qué se sabe sobre el video del asalto en Ciudad Juárez?

Una cámara del local captó el momento en que uno de los trabajadores intentó calmar a los agresores diciendo: “Está bien, está bien, no pasa nada”, mientras les entregaba el efectivo.

Los asaltantes huyeron en un vehículo negro después del robo. Minutos más tarde, a pocas cuadras del restaurante, se detuvieron en la unidad y, según las autoridades, se quedaron contando el dinero. La rápida alerta a la policía permitió la intervención de los agentes, quienes los capturaron en el lugar donde se habían detenido.

Detienen a presuntos asaltantes tras robo en local de Ciudad Juárez

Los detenidos ya fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La autoridad identificó a los presuntos responsables como David M., de 25 años, y Leonardo Daniel, de 24 años. La carpeta de investigación avanza mientras la fiscalía analiza las evidencias recabadas, incluyendo el video de seguridad y los testimonios de los empleados.