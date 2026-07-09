“Está bien, está bien": Dos sujetos armados asaltan tortería en Ciudad Juárez; son detenidos cuadras adelante
Dos hombres fueron detenidos en Ciudad Juárez tras asaltar un local de comida. Gracias a cámaras de seguridad y una rápida alerta, la Fiscalía ya los procesa.
Durante la noche en Ciudad Juárez, Chihuahua, dos sujetos asaltaron con arma de fuego un local de venta de tortas. Según el reporte oficial y el video de seguridad del negocio, los delincuentes amagaron a los dos empleados y los obligaron a entregar el dinero.
¿Qué se sabe sobre el video del asalto en Ciudad Juárez?
Una cámara del local captó el momento en que uno de los trabajadores intentó calmar a los agresores diciendo: “Está bien, está bien, no pasa nada”, mientras les entregaba el efectivo.
Los asaltantes huyeron en un vehículo negro después del robo. Minutos más tarde, a pocas cuadras del restaurante, se detuvieron en la unidad y, según las autoridades, se quedaron contando el dinero. La rápida alerta a la policía permitió la intervención de los agentes, quienes los capturaron en el lugar donde se habían detenido.
Detienen a presuntos asaltantes tras robo en local de Ciudad Juárez
Los detenidos ya fueron consignados ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La autoridad identificó a los presuntos responsables como David M., de 25 años, y Leonardo Daniel, de 24 años. La carpeta de investigación avanza mientras la fiscalía analiza las evidencias recabadas, incluyendo el video de seguridad y los testimonios de los empleados.