Que fue un “arrastre": Infonavit explica qué pasó en viviendas del Bienestar afectadas por inundaciones en Veracruz

Después de que las intensas lluvias generaran inundaciones en Veracruz y causaran daños en el fraccionamiento Bosques de Río Medio, del programa Vivienda para el Bienestar, el Infonavit aseguró que dichas residencias no están ocupadas ni han sido entregadas a sus dueños.

¿Qué sucedió en el fraccionamiento Bosques de Río Medio por las inundaciones en Veracruz?

En redes sociales circularon imágenes y videos de banquetas rotas, con tuberías de agua y drenaje expuestas, así como cables eléctricos descubiertos, así como pavimento roto, debido a las fuertes precipitaciones.

Al respecto, el Infonavit aseguró que se trató de un “arrastre de material” en un frente de obra en el fraccionamiento Bosques de Río Medio. En un comunicado, aclaró que la zona afectada es parte de un “área que se encuentra en proceso de construcción”.

Postura del Infonavit ante los daños por lluvias en Veracruz

El Instituto añadió que en la zona involucrada estaba pendiente “el colado de un tramo de banquetas y guarniciones, por lo que la empresa constructora ya realiza los trabajos de limpieza y reposición correspondientes”.

El Infonavit destacó que el incidente sucedió “exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y por la misma razón, no están habitadas”.

Supervisamos trabajos de limpieza y reposición de frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio en Veracruz.



La zona involucrada corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción y en la que permanecía pendiente el colado de un tramo de banquetas y… pic.twitter.com/abhAVbuyGa — Infonavit (@Infonavit) July 8, 2026

El organismo aseveró que, debido a las lluvias “extraordinarias” en la región, el agua arrastró el material en dicha parte de la obra, según la empresa constructora.

“Esta situación no corresponde a una afectación de las viviendas ni a una falla en la construcción del desarrollo, sino a un efecto derivado de las lluvias sobre un elemento que aún se encontraba en ejecución”, señaló el Infonavit.

Así son las casas del programa Vivienda para el Bienestar

En dicho fraccionamiento, las autoridades habían informado que habría la construcción de mil 40 viviendas, de las cuales 280 ya estaban terminadas y 200 fueron entregadas el pasado 23 de enero de 2026.

Cada una de estas casas comprende una superficie de 60 metros cuadrados, dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño completo y área de servicio.